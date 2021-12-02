Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu Nazlı: “Muhalefet partileri bu koşullarda bile alternatif olamıyor

Nazlı, “Bizim muhalefet programımız sadece teknik bir çalışmanın, teknik isimlerin bir odaya kapanarak masa üstünde hazırladığı bir şey değildir” dedi

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu avukat Cansu Nazlı, “Bizim muhalefet programımız sadece teknik bir çalışmanın, teknik isimlerin bir odaya kapanarak masa üstünde hazırladığı bir şey değildir” dedi ve ülkemizde ciddi bir muhalefet boşluğu olduğunu, bunca kötü gidişata rağmen halkın da bunun farkında olduğunu kaydetti.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu avukat Cansu Nazlı, “bizim muhalefet programımız sadece teknik bir çalışmanın, teknik isimlerin bir odaya kapanarak masa üstünde hazırladığı bir şey değildir” dedi ve ülkemizde ciddi bir muhalefet boşluğu olduğunu, bunca kötü gidişata rağmen halkın da bunun farkında olduğunu kaydetti.