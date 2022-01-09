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Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’da Açık Pazarı Ziyaret Etti

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Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’da Açık Pazarı Ziyaret Etti
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’da Açık Pazarı Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Lefkoşa Bölge Komitesi Üyeleri Cansu N. Nazlı, Evrem Cem, Nermin Sontaş, milletvekili adayları ve parti üyeleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Pazar yerini ziyaret etti.

Esnaf ve alış veriş yapan halkla Bağımsızlık Yolu’nun muhalefet programı üzerine görüşlerini paylaşan Bağısmızlık Yolu heyeti, esnaf ve emekçi halkın yaşanan ekonomik krizdeki sorunlarını dinledi. Özellikle Asgari Ücret’te devam eden belirsizlikten dert yanan halka, Bağımsızlık Yolu’nun önerisi olan “Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Endekslensin” üzerine fikirler paylaşıldı.

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