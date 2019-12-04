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Bağımsızlık Yolu Mağusa Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı: Belediye olduğunuzu hatirlatacağiz

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Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü son 5 aydan beri çeşitli aralıklarla Mağusa'da devam etmekte olan çöplük yangınlarına ve sokaklardaki hayvanların işkence ile yakalanmasına yönelik Mağusa Belediyesi önünde bugün Saat 09:30 da basın açıklaması gerçekleştirdi
Bağımsızlık Yolu Mağusa Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı: Belediye olduğunuzu hatirlatacağiz

Basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

 

Son 5 aydır Mağusa yakılan çöplerden dolayı zehir solumaktadır. Kontrollü olarak çeşitli aralıklarla katı atıkların yakılması sonucu akşam vakitlerinde Mağusa’yı ağır yanık kokusu ve duman kaplıyor. Mağusa’da yaz aylarından bu yana akşam vakitlerine denk getirilen bu “imha” süreciyle artık nefes alamaz hale geldik. İlk önce istisnai ve bir seferlikmiş gibi yansıtılan bu durumun sistematik bir şekilde kasıtlı olarak devam ettirildiğine defalarca tanık olduk. Bu süre zarfında belediye hiçbir girişimde bulunmamış olacak ki zehir solumaya devam etmekteyiz.

 

Diğer yandan aynı süreçte belediyenin kamu sağlığı adına yaptığını düşündüğü insanlık dışı bir uygulamaya da tanık olduk. Mağusa belediyesi görevlileri “kamu sağlığını korumak” bahanesi ile bir sokak köpeğine işkence yaparak yakalamaya çabalamış, ve köpekte ciddi yaralanmalara sebep olmuştur. Mağusa belediyesine bu nedenle uyarımızdır.

 

Kamu sağlığını düşünüyorsanız bize kasıtlı olarak çöp yangınlarıyla solutturulan dumana engel olun. Zehir solumak istemiyoruz Bu yangınların dumanını bize solutturulmasına engel olamayacaksanız niye varsınız?

 

Hayvanları bir korku filiminin sahnelerine benzer bir şekilde yakalamaktan vaz geçin. Yaşanan görüntüler bizim değil göstermeye, anlatmaya dahi çekindiğimiz kadar korkunç. Belediye olmasanız, zehir soluttuğunuz bize acımamışken hayvanlara işkence yapmaktan utanmanızı beklemeyecektik. Ama bugün ve sonrasında olacağı gibi size BELEDİYE OLDUĞUNUZU HATIRLATACAĞIZ. Bu nedenle bugün bu açıklamayı kapınızda yapma ihtiyacı duyduk. Bugün ve bundan sonra bir belediye olarak yapmadığınız her asli işinizin takipçisi olup, kamu çıkarlarına karşı işlediğiniz her suçun karşısında ensenizden eksilmeyeceğiz.

 

Tekrar uyarıyoruz. Gittiğiniz yol yol değildir. Sizin Belediyecilik olarak anladığınız şey Lefkoşa’da yıllar önce koca bir kenti iflasa sürükleyen şeyle aynıdır. Bugün sizin belediyecilik olarak anladığınız şey her bir karışının ranta dönüştürülüp ceplerin dolduranların hezimete uğradığı İstanbul’daki 25 yıllık rant belediyeciliği anlayışıdır. Sizin belediyecilik olarak anladığınız şey sigortasız emekçileri tehlikeli iş kollarında zoraki çalıştırmaktır. İşçisinin maaşını veremeycek hale gelmektir.

Bu belediyecilik anlayışının kaderi bellidir. Ne yazıktır ki siz bu kaderi yaşayacakken Mağusa’ya ve Mağusalılara geri dönüşü olmayan bir bedel ödetiyorsunuz. Bu bedeli sağlığımız ve kentimizin tahribatıyla bize ödetmenize izin vermeyeceğiz

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