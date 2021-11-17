Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü Parti Binası Açıldı

Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı’nın geceye şarkılarıyla eşlik ettiği açılışta Lefkoşa, Omorfo ve Girne bölgelerinden parti üyelerinin bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği etkinlik, seçim maratonu öncesi katılımcılara motivasyon da sağladı.
Yeni parti binasında halka açık tartışma, söyleşi etkinlikleri yanında parti içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği çalışma alanlarına da yer ayrıldı.
Abdullah Paşa Sokak, No:10, Suriçi adresinde yer alan Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örütü, açılış etkinliğiyle birlikte faaliyete girdi.
Bağımsızlık Yolu
Basın Bürosu
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