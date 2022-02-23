Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü’nden Bir Heyet Mağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu (BY) Mağusa Bölge Örgütü’nden bir heyet Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın 5 gündür devam eden grevine destek belirtti.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, BY Mağusa Bölge Örgütü temsilcileri ziyarette Belediye emekçilerinin beş gündür devam ettirdiği greve destek belirterek, Belediye çalışanlarının maaş mücadelesi için gerekli destek ve güç birliğini sağlamaya hazır olduklarını dile getirdiler.



Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü adına açıklama yapan Sevgül Uzkan, Mağusa Belediyesi’ni iki dönemdir yöneten İsmail Arter’in, Lefkoşa Belediyesi’ni batırma noktasına getiren Cemal Bulutoğluları ile neredeyse aynı pratikleri sergilediğini ve her geçen gün belediyeyi içinden çıkılamaz bir ekonomik krize sürüklediğini savundu.



Uzkan, “Belediye seçimlerine yatırım anlamına gelen popülist istihdamlar, şeffaf ve demokratik olmayan karar alma mekanizmaları, sermaye lehine işçi-emekçi aleyhine icraatlar, çevre ve hayvan düşmanlığı İsmail Arter yönetiminin bugüne kadarki kötü yönetim örneklerinden yalnızca birkaç tanesidir” diye konuştu.



Mağusa Belediyesi işçi ve emekçilerinin, bu kötü yönetim sonucunda iki yılı aşkın süredir mağdur edildiğini belirten Uzkan, maaşları zamanında ödenmeyen ve ekonomik krizin giderek artarak kendini hissettirdiği bu günlerde tabiri caizse açlığa ve yokluğa mahkûm edildiğini ifade etti.



ÖZÜŞEN: “TÜM BELEDİYE PERSONELİ ÖDENEN VE EKONOMİK TEDBİRLER ALINANA KADAR GREV DEVAM EDECEK”



Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen de her karara koşulsuz parmak kaldıran Meclis üyelerinin ve Belediye Başkanı’nın hiçbir ekonomik tedbir almadığını söyledi ve tüm belediye personeli ödenene ve ekonomik tedbirler alınana kadar grevi devam ettireceklerini belirtti.



Belediye personeli yanında GAMABEL Şirketi adı altında sayısını bilmedikleri kadar personel olduğunu ve dışarıdan hizmet alımı da yapıldığını anlatan Özüşen, belediye bütçesinin şeffaf olmadığından şikayet etti.

Temizlik görevlilerinin iyi niyeti sonucu dün akşam itibari ile çöplerin toplanmaya başladığını belirten Özüşen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.