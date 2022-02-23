  • BIST 2.016,03
  • Altın 846.88
  • Dolar 13.7991
  • Euro 15.641
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü’nden Bir Heyet Mağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

» »
Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü’nden Bir Heyet Mağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti
Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü’nden Bir Heyet Mağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu (BY)  Mağusa Bölge Örgütü’nden bir  heyet Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek   Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın 5 gündür devam eden grevine destek  belirtti.  
Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, BY  Mağusa Bölge Örgütü temsilcileri ziyarette Belediye emekçilerinin beş gündür devam ettirdiği greve destek belirterek, Belediye çalışanlarının maaş mücadelesi için gerekli destek ve güç birliğini sağlamaya hazır olduklarını dile getirdiler.
 

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü adına açıklama yapan Sevgül Uzkan, Mağusa Belediyesi’ni iki dönemdir yöneten İsmail Arter’in, Lefkoşa Belediyesi’ni batırma noktasına getiren Cemal Bulutoğluları ile neredeyse aynı pratikleri sergilediğini ve her geçen gün belediyeyi içinden çıkılamaz bir ekonomik krize sürüklediğini savundu. 
 

Uzkan, “Belediye seçimlerine yatırım anlamına gelen popülist istihdamlar, şeffaf ve demokratik olmayan karar alma mekanizmaları, sermaye lehine işçi-emekçi aleyhine icraatlar, çevre ve hayvan düşmanlığı İsmail Arter yönetiminin bugüne kadarki kötü yönetim örneklerinden yalnızca birkaç tanesidir” diye konuştu. 
 

Mağusa Belediyesi işçi ve emekçilerinin, bu kötü yönetim sonucunda iki yılı aşkın süredir mağdur edildiğini belirten Uzkan, maaşları zamanında ödenmeyen ve ekonomik krizin giderek artarak kendini hissettirdiği bu günlerde tabiri caizse açlığa ve yokluğa mahkûm edildiğini ifade etti. 
 

ÖZÜŞEN: “TÜM BELEDİYE PERSONELİ ÖDENEN VE EKONOMİK TEDBİRLER ALINANA KADAR GREV DEVAM EDECEK”
 

Mağusa Türk  Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen de her karara koşulsuz parmak kaldıran Meclis üyelerinin ve Belediye Başkanı’nın hiçbir ekonomik tedbir almadığını söyledi ve tüm belediye personeli ödenene ve ekonomik tedbirler alınana kadar grevi devam ettireceklerini belirtti. 
 

Belediye personeli yanında GAMABEL Şirketi adı altında sayısını bilmedikleri kadar personel olduğunu ve dışarıdan hizmet alımı da yapıldığını anlatan Özüşen, belediye bütçesinin şeffaf olmadığından şikayet etti. 
Temizlik görevlilerinin iyi niyeti sonucu dün akşam itibari ile çöplerin toplanmaya başladığını belirten Özüşen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mormenekşe'de Kayıp Şahıs19 Şubat 2022 Cumartesi 10:05
  • Mağusa'da Sahte Emlakçı Operasyonu18 Şubat 2022 Cuma 14:59
  • Grev var!17 Şubat 2022 Perşembe 10:43
  • 15 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz İddiası16 Şubat 2022 Çarşamba 19:51
  • Kıbrıs Tük Güzellik Uzmanları Birliği Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Etti16 Şubat 2022 Çarşamba 18:25
  • Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen Ve Şube Başkanı Zeynep Atalay Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Etti15 Şubat 2022 Salı 17:35
  • Vefat Eden Şahsın Ölüm Sebebi Açıklandı15 Şubat 2022 Salı 16:33
  • Kavgayı Ayırırken İki Dişi Kırıldı13 Şubat 2022 Pazar 14:34
  • Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti13 Şubat 2022 Pazar 13:41
  • Mağusa'da Uyuşturucu Operasyonu11 Şubat 2022 Cuma 15:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti