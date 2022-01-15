  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Bağımsızlık Yolu: Mağusa' da Gün Aşırı Çöp Yangınları Devam Ediyor

»
Mağusa' da Gün Aşırı Çöp Yangınları Devam Ediyor
Bağımsızlık Yolu: Mağusa' da Gün Aşırı Çöp Yangınları Devam Ediyor

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, gün aşırı devam eden çöp yangınlarıyla ilgili olarak Mağusa Belediyesi’ne 17 Ağustos 2021 tarihinde müracaat ederek izahat istemiş, ancak Belediye, Bilgi Edinme Yasası ve İyi İdare Yasası tahtında bulunan sorumluluğunu yok sayarak, herhangi bir cevap vermemişti.

 

Yasal süre olan 15 iş günü içinde tarafımıza cevap verilmemesi nedeniyle, 24 Kasım 2021 tarihinde Mağusa Çevre Dairesi'ne bağlı Katı Atık Şube Amirliği’ne, belediyeye ait çöplük alanındaki yangınlarla ilgili bilgi edinme başvurusunda bulunulmuş ve katı atıkların toplama, taşıma ve bertaraf edilmesine ilişkin esaslar ve bu esasların denetlenmesine ilişkin bilgi istenmişti.

 

Ayrıca, 04 Aralık 2021 tarihinde Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü'nün de içinde bulunduğu 11 yerel örgüt Mağusa'da bitmek bilmeyen çöp yangınları ile ilgili eylem düzenlemişti.

 

Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü bilgi edinme başvurumuza karşılık olarak ilgili alanda inceleme yapmış ve Mağusa Belediyesi'ne 23 Kasım 2021 tarihinde çöp alanında alınması gereken önlemler ile ilgili uyarı yazısı göndermiştir. Mağusa Belediyesi ise halkın sağlığını hiçe sayıp hiçbir öneriyi dikkate almamış, adeta üç maymunu oynarcasına umursuzca tavır takınmıştır.

kati-atik-cvp.jpg

Müdürlük; Mağusa Belediyesi çöp alanına giriş çıkışların kontrol altına alınabilmesi için sınırların belirlenerek tellenmesini, yangınları engellemek için güvenlik görevlisi veya kamera bulundurulmasını, uçurum kısmının kullanıma kapatılmasını ve atıkların bertarafının Güngör Düzenli Depolama alanında yapılmasını ivedi olarak talep etmiştir.

 

Bağımsızlık Yolu’nun konunun takipçisi olduğunu, elimizdeki tüm araçlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve Mağusa halkına reva görülen bu rezalete teslim olmayacağımızı bildirmek isteriz.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Heyeti LTB’yi Ziyaret Etti14 Ocak 2022 Cuma 18:58
  • Erhürman: Uzun Vadeli Kalkınma Planı, Ekonominin Anayasası Olacak14 Ocak 2022 Cuma 18:44
  • Öksüzoğlu: İstikrarlı Bir Hükümet İçin Tek Partili Bir Hükümetin Olması Gerektir14 Ocak 2022 Cuma 18:06
  • Ataoğlu: Manifestomuz, Ülke Geleceğinin Yol Haritasıdır14 Ocak 2022 Cuma 17:58
  • Özyiğit: Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası Yaşam Bulacak14 Ocak 2022 Cuma 17:53
  • Özberk: Kamuda Taşeron Sistemi Derhal ve Tamamen Kaldırılmalı14 Ocak 2022 Cuma 17:09
  • Nurel: Bir Olup Ayağa Kalkmak Zorundayız14 Ocak 2022 Cuma 16:55
  • Bağımsızlık Yolu: Sağlık Hizmetleri Ücretsiz Olmalı14 Ocak 2022 Cuma 16:48
  • Erhürman: Vergi Tabana Yayılacak, Adalet Sağlanacak14 Ocak 2022 Cuma 16:43
  • Çavuş: Halk İçin Mücadele Etmeye Kararlıyım14 Ocak 2022 Cuma 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti