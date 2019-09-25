Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü kamusal ücretsiz eğitim hakkına dikkat çeken bildiri dağıttı

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bildiride “ücretsiz eğitimin anayasal bir hak olduğu ve devletin asli görevlerinin başında halkın öğrenim gereksinimlerini karşılamanın yer aldığı” vurgulandı.

Bildiride ayrıca Milli Eğitim Yasası'nda açıkça belirtilmesine ve Ombudsman raporunda da aleyhte görüş bildirilmesine rağmen devlet okullarının bağış adı altında velilerden para talep etmesinin yasadışı olduğu savunuldu.