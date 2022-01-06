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Bağımsızlık Yolu Mağusa’da Emekçiler ve Esnafla Buluştu

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Bağımsızlık Yolu Mağusa’da Emekçiler ve Esnafla Buluştu
Bağımsızlık Yolu Mağusa’da Emekçiler ve Esnafla Buluştu

Bağımsızlık Yolu, Mağusa’da, Mağusa Limanı, Suriçi ve Perşembe Pazarı'nı ziyaret etti. Milletvekili adayı ve üyelerden oluşan grup, Mağusa Limanı'ndaki gümrük çalışanları ve liman işçileri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Ardından suriçi esnafını ziyaret eden grup, ekonomik zorluklarla mücadele eden dükkan sahipleri ile fikir alışverişinde bulundu. Perşembe Pazarı'ndaki halk ve esnafla da sohbet etme imkanı bulan üyeler, Bağımsızlık Yolu’nun Muhalefet Programından kesitlerden oluşan broşür dağıtımı yaptı.

Özellikle özel sektöre sendika ve asgari ücretle ilgili söylemlerini halk ile paylaşan ve olumlu dönüşler alan Bağımsızlık Yolu üyeleri, partinin mücadele alanları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

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