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Bağımsızlık Yolu, Market Çalışanlarına Destek Eylemi’nin İkincisini Düzenledi: Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!

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Bağımsızlık Yolu, Market Çalışanlarına Destek Eylemi’nin İkincisini Düzenledi: Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!
Bağımsızlık Yolu, Market Çalışanlarına Destek Eylemi’nin İkincisini Düzenledi: Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!

Bağımsızlık Yolu uzunca bir süredir yaptığı gözlem sonrası Kiler Market şubelerinde kasiyer çalışanlarının taburelerinin toplatıldığını tespit etmiş, bunun üzerine yaşanan bu duruma dikkat çekmek adına üç farklı Kiler Market şubesi önünde bildiri dağıtmıştı. Düzenlenen eylem ve bildiri dağıtımından sonra mevcut durumun değişmediğini gözlemleyen Bağımsızlık Yolu üyeleri, ikinci eylemini Gönyeli’deki Kiler Market önünde gerçekleştirdi.

 

Bildiride yer alan “Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!” başlığı halk tarafından dikkat çekerken, “Birazdan gireceğiniz markette, kasiyerlerin taburelerinin patron tarafından toplattırıldığını biliyor muydunuz?” sorusu soruldu. Kasiyerlerin taburelere oturmasının yasaklanması kararına “Kasiyerlerin taburede otururken, kasada yapacağı işi veya performansının nasıl etkiler?” sorusu soruldu. Birçok özel sektör emekçisinin yaşadığı sorun olan “güne başlarken cep telefonlarının sorumluya teslim edilmesi” konusuna da dikkat çekilen bildiride, emekçilerin sevdiklerinden haber almasını engelleyen bu insanlık dışı uygulamaya bir an önce son verilmesi gerektiği vurgulandı.

 

Özel sektör emekçilerinin patronların malı olmadığı vurgulanan bildiride, emekçilerin alınan kararlarda söz hakkının olması için, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması talebi tekrarlandı.

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