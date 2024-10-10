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Bağımsızlık Yolu, Meclis'teki kaosa karşı başlattığı oturma eylemini sürdürüyor

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Bağımsızlık Yolu'nun Meclis önünde başlattığı oturma eylemi bugün de devam ediyor.
Bağımsızlık Yolu, Meclis'teki kaosa karşı başlattığı oturma eylemini sürdürüyor

Bağımsızlık Yolu, mecliste yaşanan kaosa karşı, meclis önünde başlattığı oturma eylemine bugün de devam ediyor.

Üyeler, "Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın", "Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Endekslensin" ve "Ultra Zenginlere Servet Vergisi" yazılı pankartlar açarak taleplerini dile getirdi.

Parti Genel Sekreteri Umut Ersoy ise dün yaptığı açıklamasında, meclis başkanını ve yardımcısını seçemeyen rejim muhalefetini eleştirerek durumu "rezalet" olarak nitelendirdi.

Ersoy, “Yaşanan bu rezilliklerin hiçbiri halkın gündemi değil! Bu rezalet devam ettiği sürece meclis önündeyiz” ifadelerini kullandı.

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