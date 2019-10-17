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Bağımsızlık Yolu, Meclis'teki partileri halkın iradesine sahip çıkmaya davet etti

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Bağımsızlık Yolu, Meclis’teki siyasi partileri ithal yasa tasarısı karşısında durmaya, medya özgürlüğüne ve Türkiye’nin müdahalesine karşı, halkın iradesine sahip çıkmaya davet etti.
Bağımsızlık Yolu, Meclis'teki partileri halkın iradesine sahip çıkmaya davet etti

Bağımsızlık Yolu, RTÜK yetkililerinin Yüksek Yayın Kurulu'na gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası açıklanan KKTC'deki internet yayıncılığının denetimiyle ilgili yasa tasarısı hakkında açıklama yaptı.

Ülkede AKP eliyle ekonomi, siyaset ve sosyal alanda yapılan dayatmalara bir yenisinin daha ekleneceğini iddia eden Bağımsızlık Yolu, medyadaki çok sesliliğin önüne geçen “dış kaynaklı sansür yasa tasarısına” değil de, ivediliği alınmaksızın bekletilen sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklamasını öngören yasa tasarısının görüşülmesine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Internet yayıncılığına yüksek ücretler karşılığında verilen lisans zorunluluğunu getirmeyi hedefleyen yasa tasarısının geçen Ağustos ayında gelen tüm tepkilere rağmen Türkiye'de yasallaştığını ve bireysel kullanıcılardan yayın kuruluşlarına kadar sansüre yeni boyutlar kazandırdığını savundu.

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