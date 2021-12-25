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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Erk: “Emeğin Ve Emekçinin Artık Bir Partisi Var"

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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Erk: “Emeğin Ve Emekçinin Artık Bir Partisi Var"
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Erk: “Emeğin Ve Emekçinin Artık Bir Partisi Var"

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili adayı Mustafa Erk, "Emeğin ve emekçinin artık bir partisi var” dedi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre  Ses Kıbrıs TV'de programa konuk olan  Erk, ülke gündemine ilişkin açıklamada bulundu. 

Erk, “Emeğin ve emekçinin artık bir partisi var" diyerek, önceki seçimlerinden dolayı hayal kırıklığına uğramış olan seçmenleri, denenmemişi denemeye, rejim partileri dışında bir seçeneğe o vermeye çağırdı.  

Bağımsızlık Yolu'nun bir mücadele partisi olduğunu belirten  Erk, sokakta verdikleri mücadeleyi  Meclis’e taşımak için aday olduklarını kaydetti.

Erk, kumara ve çevre talanına dayanan kitle turizminin kabul edilemez olduğunu, üstüne üstlük bu gibi yerlerden gereken vergilerin alınmadığını belirtti.
“KTHY'nin batırılmasının, Telekomünikasyon Dairesi, Kıb-Tek gibi kurumların özelleştirilmeye çalışılmasının beceriksizlik değil bir tercih olduğunu” söyleyen Erk, hükümetlerin bugüne kadar tercihini hep sermayeden yana yaptığını iddia etti.

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