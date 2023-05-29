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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Öğretmenlerin Eylemine Destek Verdi

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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Öğretmenlerin Eylemine Destek Verdi
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Öğretmenlerin Eylemine Destek Verdi

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) Meclis önünde yaptığı eyleme destek verdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalışmasına yönelik yasa önerisine karşı düzenlenen eyleme Bağımsızlık Yolu Parti Milletvekili Adayı Umut Ersoy ve parti üyeleri de katılarak destek belirtti.

 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenin onur ve haysiyeti ile oynadığı açıklamalarını eleştiren Ersoy, kamusal nitelikli eğitim, donanımlı okul ve güvenli binalar için, öğretmenin emeğine, bilime değer veren bir sistem kurulmasının önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu’nun açıklamasına karşın, ülkemizde yüzlerce genç öğretmenin işsiz olduğunu belirten Ersoy, Türkiye’den öğretmen getirilmesine karşı duracaklarını ifade etti.  

 

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