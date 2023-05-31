Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy Adaylık Başvurusunda Bulundu

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy Yüksek Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı. Bağımsızlık Yolu’nun 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçiminde aday olarak gösterdiği Umut Ersoy, Bağımsızlık Yolu yetkilileri ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Başvuru sonrasında Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu ve Umut Ersoy açıklamalarda bulundu.

Rahvancıoğlu: Bağımsızlık Yolu’na Verilecek Her Oy Sermayeden Yana Rejim Partileriyle Uzlaşmadığınızın Göstergesi Olacak

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, ara seçimlerin sine-i millet çağrıları sonucunda oluşmuş, toplumun sırtında ciddi bir yük ve ciddi maliyet olduğunu söyledi. Bağımsızlık Yolu’nun bunun farkında olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, “bu bizim kararımıza bağlı olmadan gelişen bir süreçti, ne sine-i millet çağrılarına katıldık, ne de sine-i milletin halkın irade sahibi olması için bir süreç olduğu düşüncesindeyiz” dedi. Bağımsızlık Yolu’nun halka tepki gösterme fırsatı sunmak için seçime katıldıklarını belirten Rahvancıoğlu, emekten yana duruşu ve protestoyu göstermek için halka fırsat verilmesi gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

Bu seçimde Emeği ve emekçiyi temsil eden başka bir parti olmadığına dikkat çeken Rahvancıoğlu, “Anayasal haklarımız için, insani haklarımız için hepimiz rejimle uzlaşmaya, rejim karşısında geri adım atmaya, tabiri caiz ise belayı satın almaya davet ediliyoruz. Denize girmek istiyoruz, karşımıza birisi çıkıyor Anayasal hakkımızı kullanamıyoruz. Aman kavga çıkmasın diye sesimi çıkarmıyoruz. Ücretsiz eğitim hakkını kullanmak istiyoruz, bizi kayıt ederlerken ücret alıyorlar. Belayı satın alıyoruz, sesimizi çıkarmıyoruz. Ücretsiz sağlık hakkımızı kullanmaya gittiğimiz zaman, bizden bağış adı altında para isteniyor, kullanmadığımız elektriğin parası isteniyor. Hayatın her alanında tepkimizi gösterememeye ve günlük hayata devam edebilmek için uzlaşmaya zorlanıyoruz” dedi. Bu seçimde halkın hiçbir bedel ödemeden rejimle uzlaşmadığını gösterme fırsatı olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’na verilecek her oyun sermayeden yana rejim partileriyle uzlaşmadığınızın göstergesi olacaktır dedi.

Ersoy: Bizim Bütün Umudumuz Emekçilerde, Çözüm Sınıf Mücadelesinde

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy yaptığı konuşmada, Bağımsızlık Yolu’nun emekçilerin, işsizlerin, özel sektör çalışanlarının, sosyal yardım alanların, gençlerin, kadınların, yoksulların, yaşlıların partisi olduğunu vurgulayarak, Bağımsızlık Yolu Parti Programına bakıldığına bu kesimlerle ilgili söz söylediklerin ve hak mücadelesinin bu kesimler üzerinden kurulduğunun görülebileceğini belirtti.

Ersoy, bunun karşısında da hakların gasp edilen bu kesimlerin de sermaye kesimlerinden dolayı olduğunu sürekli vurguladıklarını söyledi. Kadınların özgürleşmesinden ve ekolojik talan sonlanmasından yana olduklarını vurgulayan Ersoy, çürüyen bu rejimi bütün olarak reddediyoruz ve yerine nasıl bir hayat kurmak istediğimizi anlatmaya çalışıyoruz dedi. Ersoy, bütün haklarımızın üzerine çöken belirli sınıfın, hakkı ranta çevirdiğine dikkat çekerek bu sınıfla uzlaşmayacaklarını söyledi. Ersoy, “bizim bütün umudumuz emekçilerde, çözüm sınıf mücadelesinde” açıklamasında bulundu.