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Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, HAKSEN ile görüştü

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Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, beraberindeki heyet ile birlikte HAKSEN'i ziyaret etti.
Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, HAKSEN ile görüştü

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy ve parti üyeleri, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Salih Erşangil ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.  

Özel sektör çalışanlarının çalışma şartlarının değerlendirildiği ziyarette, sendikasız işçi çalıştırılmanın yasaklanması ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi konuları ele alındı. Bağımsızlık Yolu’na emek mücadelesi ile ilgili çalışmalarına destek belirten HAKSEN, bu konulara bakış açılarının örtüştüğünü ifade etti. Ersoy, seçime katılma amaçlarının emekten ve emekçilerden yana taleplerini meclise taşımak olduğunu vurguladı.  

Kamuda sözleşmeli ve geçici olarak istihdam edilen taşeron işçilerin çalıştırılması konusunda sıkıntıları dile getiren HAKSEN, kadrolu personel alınmaması nedeniyle kamu hizmetlerinin yavaşlatıldığını ve bunun ek mesai ücretlerinin artmasına neden olduğuna dikkat çekti. 

Kamuda var olan büyük sendikaların delege sistemi ile idare edildiğini söyleyen HAKSEN, bunun sendikal hareketin demokratik ve eleştirel bir tartışma ortamının önüne geçtiğini belirtti. HAKSEN, her üyeye bir oy prensibinin olması ve delege sisteminin kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. 

Olumlu ve verimli geçen ziyarette, ortak mücadelelerde ortak hareket etme konusunda karşılıklı iyi niyetler paylaşıldı. 

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