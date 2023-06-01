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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni Ziyaret Etti

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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni Ziyaret Etti
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy beraberindeki parti heyeti ile birlikte Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni (KSP) ziyaret etti. 25 Haziran’da gerçekleşecek olan ara seçimde Bağımsızlık Yolu’nu destekleme kararı alan KSP’yi ziyaret eden Ersoy ve Bağımsızlık Yolu heyeti, hem açıkladıkları eleştirel destek için KSP yetkililerine teşekkür etti hem de kampanya sürecine dair bilgi aktardı.

 

KSP adına açıklamada bulunan Genel Sekreter Mehmet Birinci ise Bağımsızlık Yolu’nun vurguladığı sınıf mücadelesi, doğrudan demokrasi ve anti- emperyalist duruşu önemsediklerini ve iki parti arasındaki farklılıklara rağmen kurulabilen eleştirel destek ilişkisinin tüm sola bir örnek yarattığını belirtti.

 

Bunların yanında emek hareketine dair değerlendirmelerde de bulunan iki parti heyeti sosyalistlerin güncel görevlerini de tartıştılar.

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