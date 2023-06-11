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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Omorfo’da Halk ile Buluştu

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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Omorfo’da Halk ile Buluştu
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Omorfo’da Halk ile Buluştu

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Omorfo Bölge Örgütü üyeleri ile birlikte Omorfo Bölgesi’ne ziyarette bulundu.

 

Omorfo bölge halkı ve esnafının yoğun ilgi ile karşıladığı Ersoy, bölgedeki sorunları dinleme ve Bağımsızlık Yolu’nun çözüm önerilerini anlatma fırsatı yakaladı.

 

Yaşanan ekonomik krizde, Ankara egemenlerinin dayatma politikalarını eleştiren Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun sermayeye hizmet etmek için değil, emekten ve emekçiden yana taleplerini meclise taşımak için seçime katıldığını ifade etti.

 

Ersoy, güvenli, ekolojik ve ekonomik sosyal konut projelerinin her bölgede hayata geçirilmesi ile artan döviz ve ev fiyatlarına karşın halkın rahat bir nefes alacağını ifade etti. Günden güne değer kaybeden Türk Lirası karşısında asgari ücretin çok düşük kaldığını söyleyen Ersoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücretliyi temsil etmediğini ve komisyonun derhal lağvedilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Ersoy, Bağımsızlık Yolu'nun asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi için yıllardır mücadele verdiğini anlatarak, kamusal kaynakların nitelikli ve ücretsiz eğitim, sağlık, ulaşım, enerji ve barınmaya katkı olarak aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

 

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