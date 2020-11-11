Bağımsızlık Yolu Muhalefet Programı İçin Ziyaretlere Başladı

Bağımsızlık Yolu adına Dış İlişkiler Sekreteri Nehir Özkızan ve Örgütlenme Sekreteri Gazi Gök’ten oluşan bir heyet dün Kadın Eğitimi Kolektifi’ni ziyaret ederek partinin şekillenmekte olan “Muhalefet Programı” içinde yer alan sosyal hizmetler başlığı ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Bağmsızlık Yolu sosyal hizmetler bağlamında çeşitli konularda programda yer alacak taleplerini Kadın Eğitimi Kolektifi’ne aktarırken, Kadın Eğitimi Kolektifi Aktivistleri Pınar Piro ve Zekiye Şentürkler ise kadın özgürleşmesi, bağımlılık, çocuk hakları ve çeşitli ilgili konularda programa eklenebilecek talep önerilerinde bulundu.

Bağımsızlık Yolu’nun Parti Programı olacak olan “Muhalefet Programı” 2019 sonu parti üyelerinin tamamına açık bir çalıştay ile taslak olarak hazırlanmıştı. Parti, şimdi ise Program içerisnde yer alan başlıklarla ilgili alan örgütlerini ziyaret ederek, alan örgütlerinin görüşleri ışığında toplumsal talepleri en iyi şekilde yansıtacak bir program şekillendirmeyi amaçlıyor.