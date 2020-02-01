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Bağımsızlık Yolu, Mustafa Akıncı’yı destekleyeceğini duyurdu

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Bağımsızlık Yolu, Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde bağımsız aday Mustafa Akıncı’yı destekleyeceğini duyurdu.
Bağımsızlık Yolu, Mustafa Akıncı’yı destekleyeceğini duyurdu

Bağımsızlık Yolu bir basın toplantısı gerçekleştirerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tavrını kamuoyu ile paylaştı.
Parti Meclisinin kararını Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu okudu.

Açıklamada, ‘Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Mustafa Akıncı’ya destek vermeye karar vermiştir’ denildi.
Açıklamada, Parti Meclisi’nin seçimlere yönelik tavrının bölgelerde gerçekleştirilen kitle toplantılarında üyelerin eğilimleri, içinden geçilen konjonktür ve Kıbrıslı Türk halkının çıkarları dikkate alınarak belirlendiği belirtildi.

Bağımsızlık Yolu’nun desteğinin sadece sözlü ve yazılı oy verme çağrısı ile kalmayacağı, Parti’nin sokakta aktif çalışmalar yapacağı vurgulanan açıklamada Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.

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