“Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü” oluşturuldu

Bağımsızlık Yolu bugün Güzelyurt’ta yaptığı kurultayla “Omorfo Bölge Komitesi”ni oluşturdu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre kurultayda ilk olarak Hüsniye Seherlioğlu, Celal Özkızan ve Koray Gürkaya’dan divan oluşturuldu.

Ardından sırasıyla Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancoğlu, “Omorfo Birimi”nin bağlı bulunduğu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Mustafa Keleşzade ve “Omorfo Birimi” Sorumlusu Celal Özkızan konuşma yaptı.

Konuşmaların sonrasında adaylıklar açıklanarak, “Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Komitesi”ne oy birliğiyle Günay Seheroğlu, Kristina Nikitina ve Ahmet Arkın seçildi.

Kurultayda yapılan konuşmalarda mücadeleyi “yükseltmenin” ve örgütlenmenin önemine değinilerek, Aplıç Kapısı’nın açılması, yerel seçimlerde solun ortak bir aday çıkarması, CMC’nin yarattığı ekolojik tahribatın temizlenmesi ve özel sektörde sendikalaşma ihtiyacının altı çizildi.

Kurultay, “Omorfo Bölge Komitesi”ne seçilen üyelerin konuşmaları ve bölge üyelerinin dilek ve temennilerini sunmasının ardından tamamlandı.