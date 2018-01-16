Bağımsızlık Yolu Omorfo: "Halkın haklarını savunmak görevimizdir"

Bağımsızlık Yolu Omorfo çocuk parkı ve dinlenme alanı olarak kullanılan oyun alanında yapılmaya başlanan otoparkla ilgili basın açıklaması yaptı.

Örgüt, Omorfo’nun daha fazla yeşil alana ve kamusal alana ihtiyacı varken betonlaşmayı kabul etmeyeceklerini vurguladı ve belediyeyi konu ile ilgili açıklama yapmaya çağırdı.

Bağımsızlık Yolu Omorfo tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Güzelyurt Belediyesinden yeşile, halkın olana ve anılarımıza bir saldırı. Önceleri çocuk parkı ve dinlenme alanı olarak kullanılan, halkımızın anılarında yer eden polis karakolu yanındaki oyun alanı bir süredir atıl bırakılarak kullanılamaz hale gelmişti. Yeşil alanın tekrardan düzenlenmesi beklenirken, alanda otopark yapımı başladı.

Bağımsızlık Yolu Omorfo olarak şehrimizin daha fazla yeşil alanlara, gençlerimizin, çocuklarımızın daha fazla kamusal alana ihtiyacı varken var olanların da üzerine beton dökülmesini kabul etmiyoruz. Belediyenin kontrolündeki yerlerin bölge halkının ortak kullanımında olduğunu, kimsenin rant kapısına dönüştürülemeyeceğini hatırlatmak isteriz. Halkın hakları vardır ve bunu savunmak görevimizdir. Belediyeden konu ile ilgili açıklama bekliyoruz.”