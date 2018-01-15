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Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu, “Ekotopyalılara Mektup”u yayınladı

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Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu, “Ekotopyalılara Mektup”u yayınladı
Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’ne bağlı Örgüt Okulu yayınlarının ikinci broşürü “Ekotopyalılara Mektup” yayınlandı.

Broşürde Ernest Callenbach’ın yazdığı ama öldükten sonra ortaya çıkan ve “Ekotopya” isimli kitabına da atıf yapan makalesi “Ekotopyalılara Mektup” Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreterliği’ne bağlı çeviri ekibi tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.

Broşürün içerisinde Ernest Callenbach’ın “Ekotopya” isimli kitabı için bir tanıtım bölümü de bulunmaktadır.
Bir önceki “Söz, Yetki, Karar, İktidar Sorunu Olarak Kıbrıs Sorunu” broşüründe olduğu gibi “Ekotopyalılara Mektup” broşürü de ücretsiz olarak Bağımsızlık Yolu bölge örgütlerine ulaşılarak elde edilebiliyor.

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