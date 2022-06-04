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Bağımsızlık Yolu örgüt okulu Lefkoşa'da ekososyalizm konusunu irdeledi

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Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından yürütülen Örgüt Okulu, Lefkoşa'da Ekososyalizm konusunu irdeledi
Bağımsızlık Yolu örgüt okulu Lefkoşa'da ekososyalizm konusunu irdeledi

Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu “Ekososyalizm” dersinde, çevre/ekoloji sorunlarının tarihi anlatılarak, tali nitelikte olmayıp sınıf mücadelesi ile zorunlu birlikteliği ele alındı. Emeği işçileştiren ve doğayı yalnızca bir hammadde olarak gören kapitalizmin emek ve doğa sömürüsünün birarada gerçekleştiği, Marx ve Engels’in metinleri ile ortaya konarak ekososyalist bir mücadele perspektifinin imkânları tartışıldı.

Dünyadaki ve Kıbrıs’taki bazı çevre sorunları ile direnişler, iklim krizi, yeşil enerji ve tüketim kültürü gibi konuların da sorgulandığı eğitimde, katılımcılar Rosa Luxemburg’un “ya sosyalizm ya barbarlık” cümlesinin, dünyanın gelinen durumunda “ya ekososyalizm ya barbarlık” olarak ifade edilmesi hususunda ortaklaşıldı

 

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