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Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu, Mağusa’da “Mücadele Yöntemlerini” Ele Aldı

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Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu, Mağusa’da “Mücadele Yöntemlerini” Ele Aldı
Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu, Mağusa’da “Mücadele Yöntemlerini” Ele Aldı

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından yürütülen “Örgüt Okulu”, yeni dönem derslerine Gazimağusa’da devam etti.  
 

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, “Mücadele Yöntemleri” konusunun ele alındığı ders, Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cemre İpçiler tarafından “Mağusa Bölge Örgütü Lokali”nde gerçekleştirildi.
 

Bölgelerdeki parti üyelerinin ideolojik eğitimini hedefleyen Örgüt Okulu programında, “Bağımsızlık Yolu Bildirgesi, Tüzüğü, Tarihçesi, Marksist Felsefe, Marksist İktisat, Eko-Sosyalizm, Sosyalist Feminizm, Kıbrıs Tarihi, Hak Mücadeleleri, Mücadele Yöntemleri” başlıklarından oluşan ders planları bulunuyor.

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