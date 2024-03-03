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Bağımsızlık Yolu: Ormanlarımızı doymak bilmeyen sermayeye karşı savunmaya kararlıyız

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Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, Karşıyaka’da Gassi Tepesi olarak bilinen bölgede doğa talanına dikkat çekmek için eylem gerçekleştirdi.
Bağımsızlık Yolu: Ormanlarımızı doymak bilmeyen sermayeye karşı savunmaya kararlıyız

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, "doğa talanına dikkat çekmek" gerekçesiyle Karşıyaka’da eylem yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka’da “Gassi Tepesi” olarak bilinen bölgede yapılan eylemde, söz konusu bölgenin 2012 yılına kadar orman arazisi olduğu, ardından bir şahsa verilerek, 60 adet villa yapımı için imar izni çıkartıldığı ve buna Şehir Planlama Dairesi’nin onay verildiği savunuldu.

Bağımsızlık Yolu Girne Sorumlusu Haydar Dolmacı, eylemde yaptığı açıklamada, taşocaklarına da benzer izinlerin verildiğini hatırlatarak, hükümetin tutumunu eleştirdi; “Taşocaklarının doğaya verdikleri tahribat yetmezmiş gibi, şimdi de imar izni adı altında, talanın farklı bir biçimini görmekteyiz” dedi.  

Dolmacı, iklim değişikliklerinden büyük oranda etkilenen coğrafyada yer alan adada, meydana gelen sellerin ve dağlardan kopup yollara düşen kayaların, yaşanılan felaketlerin sadece birkaç örneği olduğunu belirterek, bu talana “dur” denmediği takdirde, bu tür felaketlerin daha da artacağını kaydetti.

Her kesilen ağacın, doğanın bir parçası olan hayvanların da yaşam alanlarına bir saldırı olduğunu hatırlatan Dolmacı, çevreye duyarlılığın insan olmanın bir gereği olduğunu vurguladı. 

“Sermaye daha çok semirsin diye verdiğiniz bu imar iznini tanımıyoruz” diyen Dolmacı, ormanların halkın olduğunu ve halk, ülkesine sahip çıkma kararlılığında olduğunu vurguladı; “buradayız ve ormanlarımızı doymak bilmeyen sermayeye ve onların destekçilerine karşı savunmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı. 

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