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Bağımsızlık Yolu ortak eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu

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Bağımsızlık Yolu ortak eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu
Bağımsızlık Yolu ortak eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Mustafa Keleşzade, Rusya’ın Ukrayna’nın doğusuna başlattığı askeri operasyon sonucu doğabilecek başta ekonomik olumsuzluklara karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

Keleşzade yaptığı yazılı açıklamada ayrıca, Kıbrıs adasının savaşa taraf edilmesi veya üs olarak kullanılmasının önüne geçilmesi için ortak bir eylem planı hazırlanması için iki tarafa çağrıda bulundu.

Keleşzade, “Adamızı savaşın doğrudan tarafı haline getirebilecek İngiliz Üsleri’nden NATO’cu bir müdahaleye karşı Kıbrıs Cumhuriyeti otoriteleri ile koordinasyon içerisinde ortak bir karşı tavır geliştirilmelidir” dedi. Keleşzade ayrıca savaş alanındaki Kıbrıslı Türklerin ivedilikle tahliye edilmesi gerektiğini de belirtti.

Savaşın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratacağı ekonomik etkilerinin tespiti ve önlemlerinin alınması için ekonomi odaklı bir kriz masası oluşturulması gerektiğini de belirten Keleşzade, “Halkımız tedarik zincirlerinde oluşacak kırılmalara karşı korunmalıdır” dedi.

Keleşzade, “Başta ultra zenginlere servet vergisi uygulaması olmak üzere kaynak yaratılacak adımlar atılmalı ve bu kaynakla başta enerji alanı olmak üzere savaşın yaratabileceği uzun vadeli ekonomik etkilerin giderilmesi için yenilenebilir enerji gibi halkımızın alım gücünü koruyacak alanlara yatırım olarak kullanılmalıdır” dedi.

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