Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi İlk Toplantısını Yaptı: Sekreterya Seçildi

Genel Sekreter Celal Özkızan’ın seçildiği 2. Olağan Genel Kurul’da, Gazi Gök Örgütlenme Sekreteri seçilirken; Ömer Tatlısu Basın Yayın Sekreteri, Hasan Tezbaşar Eğitim Sekreteri, Mustafa Erk Mali Sekreter ve Mustafa Keleşzade Dış İlişkiler Sekreteri olarak Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi tarafından oybirliği ile seçildi.

Bağımsızlık Yolu Sekreterlik seçimlerinin ardından ise Sekreter Yardımcılıkları seçimleri gerçekleşti. Münür Rahvancıoğlu Genel Sekreter Yardımcısı, Özlem Deligöz Örgütlenme Sekreter Yardımcısı, Umut Ersoy Basın Yayın Sekreter Yardımcısı, Tağmaç Özberk Eğitim Sekreter Yardımcısı, Sabahat Aydıç Mali Sekreter Yardımcısı ve Cemre İpçiler Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı olarak oy birliği ile seçildi.