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Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi Lefkoşa Dereboyunda açıldı!

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Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi Lefkoşa Dereboyunda açıldı!
Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi Lefkoşa Dereboyunda açıldı!

Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi'nin Yeni Binası Açılış Kokteyli ile Faaliyete Başladı

Bağımsızlık Yolu’nun yeni Genel Merkez Binası geçtiğimiz Cumartesi Lefkoşa’da açıldı. Dereboyu’nda yer alan yeni parti merkezinin açılış kokteyli, üye ve sempatizanların katılımıyla gerçekleşti. Lefkoşa, Mağusa, Omorfo ve Girne bölgelerinden parti üyelerinin bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği etkinlik, seçim maratonu öncesi katılımcılara motivasyon da sağladı.

Yeni merkezde halka açık tartışma, söyleşi etkinlikleri yanında parti içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği çalışma salonu oluşturuldu. Ebeveyn olan üyelerin katılımını kolaylaştırmak ve çocuk dostu organizasyonlara ev sahipliği yapmak için yeni merkez binasında bir çocuk odasına da yer verildi.

Mehmet Akif Caddesi, Salahi Çelik Apartmanı, Kat 4, Daire 6 adresinde yer alan Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi, açılış etkinliğiyle birlikte faaliyete girdi.

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