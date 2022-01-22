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Bağımsızlık Yolu Seçim Bütçesini Açıkladı!

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Bağımsızlık Yolu Seçim Bütçesini Açıkladı!
Bağımsızlık Yolu Seçim Bütçesini Açıkladı!

Bağımsızlık Yolu Seçim Bütçesini Açıkladı

Bağımsızlık Yolu, “Hükümete Değil Muhalefete Talibiz!” şiarıyla, “Artık Emekçinin Partisi Var” sloganıyla girdiği 23 Ocak Erken Genel Seçimleri ile ilgili seçim bütçesini açıkladı. Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada “Her bir parti üyesinin, gönüllü ve hiçbir karşılık beklemeden yürüttüğü seçim çalışmalarında, yoldaşlarımızın ortaya koyduğu mücadele azmiyle halkın gönlünde büyük bir yer kazandık.” denildi. Seçim süresince tüm söylemleriyle sermayeden yana değil emekten yana olduklarının altının çizildiği açıklamada, basın emekçilerine ve hiçbir karşılık beklemeden destek veren basın kuruluşlarına da teşekkür edildi.

Basın Emekçilerine Özel Teşekkür

Bağımsızlık Yolu’nun emekten yana sözünün yayılması için, hiçbir ücret talep etmeden, haber yayını, banner reklamları, video reklamlarının yayınını yapan basın kuruluşları “Ses Kıbrıs, Özgür Gazete, Havadis Gazetesi, Detay Gazetesi, Kıbrıs Ne Haber, Bugün Kıbrıs, Memleket Gazetesi, Kıbrıs Postası, Radyo Mayıs” ve büyük bir özveriyle canlı yayınlarında milletvekili adaylarımızı konuk eden başta Bayrak Radyo Televizyon Kurumu basın emekçilerine, Kıbrıs Postası, Havadis Gazetesi, Haber Kıbrıs, Ses Kıbrıs, Özgür Gazete, Gıynık Gazetesi, Radyo Mayıs, Kanal Sim, Yeni Bakış, Kulis Kıbrıs, Kıbrıs Ne Haber, Kıbrıs Net Haber, Memleket Gazetesi, MYK, Hakikat Gazetesi, Zirve Kıbrıs, Genç TV, Diyalog TV, Kıbrıs TV’ye ve seçim süresince haberlerinin yayınını yapan tüm basılı yayın kuruluşlarına göstermiş oldukları dayanışma adına özel teşekkürlerini sundular.

Bağımsızlık Yolu Seçim Bütçesi Toplam 40 Bin TL

Bağımsızlık Yolu parti üyelerinin dayanışması ve emeğiyle örülen kampanya sürecinde seçim harcamalarının, 25 bin adet bildiri ve bin adet afiş basımı için 22000 TL matbaa ve sosyal medya sponsorlamaları için ise 18000 TL, toplamda 40 Bin Türk Lirası’ndan oluştuğunu açıkladılar.

Ayrıca “Seçim dönemi için yine hiçbir karşılık beklemeden seçim şarkısını hazırlayan Baraka Kültür Merkezi müzük grubu Sol Anahtarı’na, enstrüman katkısından dolayı Serhan Candaş ve Birdal Cihangir’e, Mix-Master için Ahmet Güvenler’e, kayıtlar için Re-chord Stüdyo’ya, propaganda filminin seslendirmesini yapan Döndü Özata’ya göstermiş oldukları dayanışma adına teşekkürlerimizi sunarız.” dedildi.

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