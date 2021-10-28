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Bağımsızlık Yolu tartışma etkinliklerine devam ediyor

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 “Squid Game vesilesiyle Sınıf Mücadelesi Tartışıyoruz” temalı etkinlik dün akşam Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi'nde gerçekleşti.
Bağımsızlık Yolu tartışma etkinliklerine devam ediyor

 “Squid Game vesilesiyle Sınıf Mücadelesi Tartışıyoruz” temalı etkinlik dün akşam Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi'nde gerçekleşti.

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği ile Lefkoşa Bölge Örgütünün ortak organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, Eğitim Sekreteri Hasan Ç. Tezbaşar popüler bir dizi olan Squid Game'in tartışmaya sunduğu konular ve Güney Kore'deki ekonomik, toplumsal arka planıyla ilgili bilgi verdi.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, diziyle ilgili izlenen iki kısa videonun ardından katılımcılar “sınıf mücadelesi”, “servet vergisi” ve “neoliberal dönemin tırmandırdığı yoksulluk” üzerine tartışma gerçekleştirdi.

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