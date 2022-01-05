Bağımsızlık Yolu Tıp-İş’i Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu demokratik kitle örgütlerine yaptığı ziyaretlere Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ile devam etti.

Bağımsızlık Yolu demokratik kitle örgütlerine yaptığı ziyaretlere Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ile devam etti. Parti adına Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Mali Sekreter Mustafa Erk, Basın Yayın Sekreter Yardımcısı Umut Ersoy ve Milletvekili Adayı Nazen Şansal’dan oluşan ekip Tıp-İŞ Başkanı Mustafa Taşçıoğlu ve Ferruh Asvaroğlu ile görüştü.

Ziyarette, kamusal sağlık hakkının emekçilerin yaşamında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı. Tıp-İş Başkanı Taşçıoğlu ise ücretsiz kamusal sağlık ve ücretsiz kamusal eğitim hakkının sosyal devletin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, Bağımsızlık Yolu’nun bu yönde attığı adımları olumlu karşıladıklarını belirtti. Salgın yönetiminde sıkıntılar yaşandığına değinen Taşçıoğlu, gerekli planlamanın yapılmaması nedeniyle pandemi yönetiminin genel sağlık hizmetlerini aksattığına dikkat çekti. Taşçıoğlu, her sene açılan ateş ve öksürük polikliniğinin bu sene açılmamasına, yoğun bakım yatak kapasitesinin yetersiz oluşuna ve sağlık personeli eksikliğine değindi.

Sağlık çalışanlarının düzensiz ödeneklerinin verilmemesini eleştiren Taşçıoğlu, doktorlara yönelik şiddeti önlemek adına yasal değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu

Basın Ofisi