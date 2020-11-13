Bağımsızlık Yolu: “Türkiyeli Kıbrıslı değil kardeşiz”

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Gazi Gök pazar günü gerçekleştirecekleri “Onlar Mangala Biz Alana” eylemi hakkında yazılı açıklama yaparak, bazı kesimlerinin kendilerini hedef göstermeye çalıştığını ifade etti.

“Kıbrıslı Türkleri etnik zeminden bölmeyi, kutuplaştırmayı hedefleyen bu odakların çabaları nafiledir. Eylemimizin amacı da, mesajı da bellidir” diyen Gök, “Türkiyeli Kıbrıslı değil kardeşiz” ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşayan emekçilerin yaşadığı sorunların ortak olduğunu kaydeden Gök, şöyle devam etti: “Pazar günü gerçekleşecek eylem ‘onlar’ ve ‘biz’ arasında gerçekleşecektir. Buradaki ayrım etnik, kökene dayalı bir ayrım değildir”

Gök açıklamasında “etnik kökeni fark etmeksizin tüm emekçileri” bir kez daha eyleme katılmaya çağırdı.