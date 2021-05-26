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Bağımsızlık Yolu, “ultrazenginlerden” servet vergisi alınarak kaynak yaratılması gerektiğini savundu

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Bağımsızlık Yolu, hükümetin kaynak yaratmak için iç borçlanmaya gitmesini eleştirerek, “ultrazenginlerden” servet vergisi alınarak kaynak yaratılması gerektiğini savundu.
Bağımsızlık Yolu, “ultrazenginlerden” servet vergisi alınarak kaynak yaratılması gerektiğini savundu

Bağımsızlık Yolu, hükümetin kaynak yaratmak için iç borçlanmaya gitmesini eleştirerek, “ultrazenginlerden” servet vergisi alınarak kaynak yaratılması gerektiğini savundu.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan yaptığı yazılı açıklamada, bir buçuk yıldır toplumda, “ultrazenginler” dışında bedel ödemeyen kimse kalmadığını ifade ederek, “Ne hikmetse, ülkenin ultrazenginlerine asla, ama asla dokunulmamaktadır. Toplumun çok büyük bir çoğunluğu artık “nasıl geçinirim, nasıl hayatta kalırım” sorusundan başka bir şey düşünemeyecek haldeyken, toplumdaki çok ama çok küçük bir azınlık ise, bırakın bedel ödemeyi, servetlerine servet katmayı sürdürmektedir” dedi.

Muhalefet partileri CTP ile HP’yi de çözüm yolu olarak iç borçlanmayı göstermekle suçlayan Özkızan, “Ultrazenginlerin sözcülüğünü yapan bir hükümet ile ultrazenginlerin sözcülüğünü yapan bir muhalefetin karşısında emek temelli, halkın hakları ve ekonomik kurtuluşu temelli bir mücadele için, bir kez daha tekrarlıyoruz, servet vergisi hemen şimdi” ifadelerini kullandı.

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