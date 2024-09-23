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Bağımsızlık Yolu Üye Eğitimlerine Girne’de Devam Etti

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Bağımsızlık Yolu, parti üyelerinin ideolojik eğitimini hedefleyen Örgüt Okulu eğitimlerine devam ediyor.
Bağımsızlık Yolu Üye Eğitimlerine Girne’de Devam Etti

Bağımsızlık Yolu Üye Eğitimlerine Girne’de Devam Etti

Bağımsızlık Yolu, parti üyelerinin ideolojik eğitimini hedefleyen Örgüt Okulu eğitimlerine devam ediyor.

Bağımsızlık Yolu’nda yapılan açıklamaya göre Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği organizasyonuyla gerçekleşen Örgüt Okulu, bu kez Girne’de üye eğitimlerine devam etti.

“Bağımsızlık Yolu Bildirge ve Program” dersi, Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Mustafa Keleşzade’nin sunumuyla gerçekleşti. Örgüt Okulu’nda, Bağımsızlık Yolu’nun kuruluş iddiası, ideolojik-politik çizgisi ve diğer siyasetlerle olan temel farklar anlatıldı.

Bağımsızlık Yolu’nun oluşturduğu Muhalefet Programı’nın detaylarıyla üyeye aktarıldığı derste, iktidar tanımı ve muhalefet talebinin ne olduğu detaylandırıldı. Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü binasında gerçekleşen ders, bölge üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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