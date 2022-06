Bağımsızlık Yolu Yanan Orman Alanları İmara Kapatılsın talebiyle hazırlanan “Yanan Ormanlarım İmara Açılmasının Önlenmesi Yasa Önerisi”ni açıklamak amacıyla Meclis önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu adına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, “ülkemizde üç gündür devam etmekte olan yangınlarla ilgili ne yazık ki egemenler yalnızca seyretmekle yetiniyor” dedi. Rahvancıoğlu, yangınlara karşı mücadelenin yangın söndürmekten ibaret olamayacağını; orman alanlarındaki kamera sistemlerinin sağlıklı koşullarda çalışıyor olması gerektiğini, Orman Dairesi’nin sadece yangın mevsimlerinde değil her zaman kalıcı, kadrolu personel ihtiyacının giderilmesini, yangına müdahale edebilmek adına gerekli her türlü teçhizatın her zaman hazır olması gerektiğini, bu bağlamda da yangına acil müdahale edecek yangın helikopterinin bulundurulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Yıllardan beridir Bağımsızlık Yolu’nun bu konularda mücadele verdiğini anlatan Rahvancıoğlu, şu anda yanmış olan yerlerle ilgili olarak bu yerlerin rant sahasına dönememişi ve yeniden ormanlaşa bilmesi için hala yapılabilecek şeyler olduğunu söyledi.

Bağımsızlık Yolu’nun hazırlamış olduğu “Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi (Özel Kurallar) Yasa Önerisi”ni Meclise sunmak üzere Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’den görüşme talebinde bulunulduğunu aktaran Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu hukukçuları tarafından hazırlanan yasa tasarını meclise sunmak üzere yarına randevu alındığını aktardı.

Yangın sürecinin başından bu yana canını dişine takarak yangına karşı mücadele verenlerin, söndürmeye, soğutmaya çalışanların “ellerine, emeklerine sağlık” diyen Rahvancıoğlu, yine yangın söndürme çalışmaları için uçak veya helikopter gönderen tüm ülkelere teşekkür etti.

Meclis gündemine gelmesi durumunda yasa olarak geçirilecek bir öneri olarak hazırlanan “Yanan Ormanlarım İmara Açılmasının Önlenmesi Yasa Önerisi”nin gerekçelerini Bağımsızlık Yolu adına Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı okudu.

İlgili yasa önerisi şu şekilde:

YANAN ORMANLARIN İMARA AÇILMASININ ÖNLENMESİ

(ÖZEL KURALLAR) YASA ÖNERİSİ

GENEL GEREKÇE:

Gerek küresel ısınma ve kuraklık gerekse de insan faaliyetleri ve ihmalleri neticesinde, hem ülkemizde hem de dünyada orman yangınları sıklıkla yaşanmaktadır. Önümüzdeki süreçlerde de özellikle Akdeniz gibi sıcak bölgelerde yangınların artarak devam edeceği, akademik makalelerde ifade edilmektedir. Aslolan yangınların önlenmesi ve/veya büyümeden durdurulması olmakla birlikte çoğu zaman bu hedefe ulaşılamamakta ve ormanlar kül olmaktadır.

Bu şanssız durum içerisinde Akdeniz bölgesinde olmamızın ve ağaçlarımızın türünün bize sağladığı bilimsel bir avantaj da vardır: Akdeniz ormanları, küllerinden yeniden doğma potansiyeline sahiptir. Şöyle ki;

Akdeniz'de bulunan bitkiler, yaklaşık 50 yıllık döngülerle yangınlarla fazlasıyla içli dışlı oldukları için toparlanma mekanizmasının gelişkinliği Dünya’da eşsizdir. Çünkü bu ormanlar tarihin en eski dönemlerinden bu yana sürekli bir yangın müdahalesi altındadır. Bunun sebeplerinden birisi, bölgenin kendi iklimsel özellikleri iken, başka bir sebep olarak da sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığı için, fazlaca maruz kaldığı insan etkisi sayılabilir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdeki flora (bitki örtüsü) yangın stresine karşı evrimleşmiş bitkiler ile doludur. Son dönemlerde ise bu 50 yıllık doğal döngü bir kaç yıla inmiştir ve floranın kendini yenileyebilme kapasitesini zorlamaktadır.

Ormanların yangın sonrasında toparlanma adaptasyonu denen süreci tamamlayabilmesi ve gelecek nesillere yeni ormanlar bırakabilmek amacıyla, yanmış alanların (hiç canlı ağaç kalmamış gibi görünse bile) imara, tarıma, inşaata, turizme açılmaması, Anayasa gereği devletin mülkiyetinde olan bu alanların kimseye kiralanmayarak korunması gerekmektedir.

İşbu Yasa Önerisi bu gerekçelerle ve Anayasamızda da yer alan bir insan hakkı olan çevre hakkını gelecek kuşaklar adına korumak için hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ:

1.Maddenin gerekçesi: Yasanın kısa ismini düzenlemektedir.

2.Maddenin gerekçesi: Yasada yer alan kelimeler, Anayasa'nın 159'uncu maddesi, Fasıl 60 Orman Yasası, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası ve İmar Yasası'ndaki anlamlarına uygun olarak tanımlanmıştır.

3.Maddenin gerekçesi: Genel gerekçede açıklanan sebeplerle yanmış bir ormanda ekosistemin yenilenmesine zarar verecek bina, tarım, hayvancılık, inşaat, turizm, madencilik gibi her türlü faaliyet yasaklanmış, Orman Dairesinin faalyetleri bu yasağın dışında tutulmuştur.

4.Maddenin gerekçesi: Yasaya uymayanların para ve/veya hapis cezasıyla cezalandırılması ve caydırıcılık amaçlanmıştır.

5.Maddenin gerekçesi: Yasanın yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.

Bağımsızlık Yolu

Basın Ofisi