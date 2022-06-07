Bağımsızlık Yolu: Yargının Kararını Selamlıyoruz İşbirlikçiler Yargılansın Polis Sivile Bağlansın

İşte açıklama;

Yargının Kararını Selamlıyoruz

İşbirlikçiler Yargılansın

Polis Sivile Bağlansın

BRTK Müdürü seçim yasaklarını deldiği için 2 ay hapis cezası aldı. Ceza Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasakları kapsamına girdiğini belirtmesine ve yayının kesilmesini talep etmesine rağmen Geçitköy Barajı açılış töreninin canlı yayınlanması konusu ile ilgili verilmiştir.

Alınan bu karar toplumumuzda infial yaratan, demokrasimizi darbeleyen müdahalelere karşı yargı bağımsızlığımızın önemini bir kez daha göstermiş ve toplumumuzun mahkemelere olan güvenini perçinlemiştir.

Bağımsızlık Yolu olarak umarız ki hukuku, adaleti, demokrasiyi hiçe sayarak "gözlerimi kaparım vazifemi yaparım" diyen kesimlere de bu karar bir mesaj teşkil eder.

Ayrıca belirtmek isteriz ki Geçitköy Barajı'nda tören düzenleyen dönemin hükümet yetkilileri de, YSK'nın net uyarılarına rağmen konuya müdahil olmayan polis yetkilileri de en az BRTK Müdürü kadar seçim yasaklarını hiçe saymıştır. Bağımsızlık Yolu olarak savcılığı bu hususlarda görevini yerine getirmeye davet eder, mahkemelerimize olan güvenimizi vurgularız.

Son olarak belirmek isteriz ki bu konu Geçitköy Barajı'nda törenin gerçekleşmesine izin vererek demokrasimizi ayaklar altına alan Polis Teşkilatı'nın da sivile bağlanmasının gerekliliğini bir kez daha göstermiştir.

Bağımsızlık Yolu (a)

Mustafa Keleşzade

Dış İlişkiler Sekreteri