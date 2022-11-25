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Bağımsızlık Yolu Yerel Seçimlerdeki Parti Adaylarını Belirledi

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Bağımsızlık Yolu Yerel Seçimlerdeki Parti Adaylarını Belirledi
Bağımsızlık Yolu Yerel Seçimlerdeki Parti Adaylarını Belirledi

Bağımsızlık Yolu, Yerel Seçimler ile ilgili adaylarını belirlemek üzere 24 Kasım 2022 Perşembe günü Parti Merkezi’nde toplandı.

 

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusunda, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi’nde Belediye Meclis Üyeliği için aday olan parti üyelerinin seçimi ve sıralaması gerçekleştirildi. Ayrıca yine Parti Meclisi tarafından alınan kararla, Güzelyurt Belediyesi’nde Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) listesinden Bağımsızlık Yolu adına aday olacak Belediye Meclis Üyesi adayları belirlendi.

 

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyeleri, parti üyeleri ve adayların katıldığı toplantıda, Bağımsızlık Yolu’nun Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi adayları ve Girne Belediyesi Belediye Meclisi adaylarının adaylık sıralaması da kura ile belirlendi.

 

Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi ve Girne Belediyesi Belediye Meclisi seçimlerinde kendi parti logosu altında seçime girmeye hazırlanırken, Güzelyurt’ta ise TDP listesinde yer alacak adaylarla seçime girecek. Bağımsızlık Yolu Belediye Başkanlıklarında ise, Lefkoşa’da TDP Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı, Girne’de KSP Belediye Başkan Adayı Osman Zorba, Mağusa’da Bağımsız Belediye Başkan Adayı Salih Oktay'ı destekleyecek. Bağımsızlık Yolu, Güzelyurt’ta tamamıyla Mahmut Özçınar’ın karşısındaki iki aday olan Reşat Kansoy ve Osman Bican’a da destek çağrısı yaptı.

 

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