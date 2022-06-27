Bağımsızlık Yolu yerel yönetimler çalıştayı gerçekleştirdi

Parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda yerel yönetimlerde Bağımsızlık Yolu’nun yerel yönetimler anlayışını şekillendirmek için Parti Mekezinde toplanıldı.
Çalıştayda dört farklı başlık belirlenerek, dört farklı masada katılımcıların her masada, dönüşümlü olarak sözünü söyleyebilmesi sağlandı. Yerel Yönetimler Yeni Yapılanma, Belediyeler İçin Geliştirilebilecek Ekonomik Modeller, Alt Yapı - Üst Yapı Çalışmaları, Sosyal Belediyecilik ana konu başlıklarından oluşan masalar, alt başlıklarla güçlendirilip halkın yaşadığı sorunlara somut önerilerle şekil verilmesi hedeflendi.
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