Bağımsızlık Yolu: Yoksulluk Kader Olamaz!
Asgari Ücret Brüt 18,103 TL
Siyasi Kamu Görevlisi Maaşı Brüt 114,115 TL
Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Eşitlensin!
En Yüksek Kamu Maaşı, Asgari Ücret'in 3 Katını Geçmesin!
Bağımsızlık Yolu: Yoksulluk Kader Olamaz!
Asgari Ücret Brüt 18,103 TL
Siyasi Kamu Görevlisi Maaşı Brüt 114,115 TL
Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Eşitlensin!
En Yüksek Kamu Maaşı, Asgari Ücret'in 3 Katını Geçmesin!
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