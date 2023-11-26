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Bağımsızlık Yolu: Yoksulluk Kader Olamaz!

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Bağımsızlık Yolu: Yoksulluk Kader Olamaz!
Bağımsızlık Yolu: Yoksulluk Kader Olamaz!

Bağımsızlık Yolu: Yoksulluk Kader Olamaz!

Asgari Ücret Brüt 18,103 TL

Siyasi Kamu Görevlisi Maaşı Brüt 114,115 TL

Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Eşitlensin!

En Yüksek Kamu Maaşı, Asgari Ücret'in 3 Katını Geçmesin!

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