Bağımsızlık Yolu:Maraş şovuna ve irade gaspına sandıkta cevap verilmelidir

Açıklama şu şekilde:
MARAŞ ŞOVUNA VE İRADE GASPINA SANDIKTA CEVAP VERİLMELİDİR!
Geçtiğimiz günlerde UBP iktidarı ve Başbakan Tatar tarafından 1974’ten beridir asker
kontrolünde olan Kapalı Maraş’ın açılacağını iddia edilmiştir. Daha sonra bunun bir
açılış olmadığı kısıtlı bir alanın ziyarete açıldığı anlaşılmış, bu girişimin Kıbrıslı Türk
halkının iradesinin gaspına dönüşen, Türkiyedeki AKP –MHP koalisyonunun
direktifleri ile organize edilen seçim şovu olduğu alenen görülmüştür. Her ne olursa
olsun bu maskaralık bir irade gaspıdır ve Kıbrıslı Türk halkının yetki karar iktidar
haklarının kendi başbakanı tarafından başka bir ülkenin başkanına devredilmesi
anlamını taşımaktadır. Hamaset ve milliyetçilik politikaları üzerinden oy devşireceğini
düşünülerek yapılan bu hamlenin akıbeti açıktır.
Uyguladıkları politikalar nedeniyle dış politikada yalnızlaşmaya ekonomide ise
dolar’ın 8 TL ye sterlinin 10 TL’ nin üstüne çıkmasına sebep olanlar Kıbrıslı Türk
halkının iradesini çiğneyerek topallayan iktidarlarının beslendiği iklimi ayakta tutmak
istemektedirler. YSK kararlarının çiğnendiği, anayasal süreçlerin baypas edildiği,
kurum ve kuruluşların yetkilerinin işlevsizleştirildiği bu kanunsuzluk silsilesi bize çok
tanıdık gelmektedir. Diğer yandan bu maskaralığa meclisteki parti başkanlarının ve
Cumhurbaşkanı adaylarının tepkileri de oldukça manidardır. Kudret Özersay uzmanı!
olduğu bir konuda kendisine danışılmadan adım atılmasına içerlemiş ve hükümetten
çekilmiştir. Oysa ki bizzat kendisinin daha birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Akıncı’yı
es geçerek Kapalı Maraş’ta AKP yetkilileri ve uzantıları ile basın toplantısı
düzenlediğini çok çabuk unutmuşa benzemektedir. Serdar Denktaş Koordinasyon
Ofisi açılmasındaki pratiğinin ne anlama geldiğini bilmezden gelerek adaylık mottosu
haline getirdiği iradeden bahsedebilmektedir. Tufan Erhürman olayı basitleştirmeyi
tercih ederek bunun Maraş’ın açılması anlamına gelmediğini, yalnızca bir kısmın
ziyarete açıldığını belirterek irade gaspını görmezden gelmeyi tercih etmiştir. Tüm
tepkiler içinde Kıbrıslı Türklerin iradesini koruyucu tek tavrın yine Akıncı’dan geldiği
çok açıktır. Bu nedenle bu hamlelerden sonra bu seçim Erdoğan ile Akıncı arasında
geçecektir ve Kıbrıslı Türk halkının kendi kaderini tayin mücadelesine dönüşmüştür.
Bu yüzden Bağımsızlık Yolu Mağusa örgütü olarak halkımıza çağrımızdır: Kıbrıslı
Türk halkının kendi egemenliği ve iradesi mücadelesi geçmişten bugüne sürmektedir
ve seçimden sonra da sürecektir. Pazar günü sandıkta Kıbrıslı Türk halkının onurunu
yerle bir edenlere cevabımızı net olarak verelim.
Cevap Akıncı...
Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü (a)
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