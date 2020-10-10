Bağımsızlık Yolu:Maraş şovuna ve irade gaspına sandıkta cevap verilmelidir

Açıklama şu şekilde:

MARAŞ ŞOVUNA VE İRADE GASPINA SANDIKTA CEVAP VERİLMELİDİR!

Geçtiğimiz günlerde UBP iktidarı ve Başbakan Tatar tarafından 1974’ten beridir asker

kontrolünde olan Kapalı Maraş’ın açılacağını iddia edilmiştir. Daha sonra bunun bir

açılış olmadığı kısıtlı bir alanın ziyarete açıldığı anlaşılmış, bu girişimin Kıbrıslı Türk

halkının iradesinin gaspına dönüşen, Türkiyedeki AKP –MHP koalisyonunun

direktifleri ile organize edilen seçim şovu olduğu alenen görülmüştür. Her ne olursa

olsun bu maskaralık bir irade gaspıdır ve Kıbrıslı Türk halkının yetki karar iktidar

haklarının kendi başbakanı tarafından başka bir ülkenin başkanına devredilmesi

anlamını taşımaktadır. Hamaset ve milliyetçilik politikaları üzerinden oy devşireceğini

düşünülerek yapılan bu hamlenin akıbeti açıktır.

Uyguladıkları politikalar nedeniyle dış politikada yalnızlaşmaya ekonomide ise

dolar’ın 8 TL ye sterlinin 10 TL’ nin üstüne çıkmasına sebep olanlar Kıbrıslı Türk

halkının iradesini çiğneyerek topallayan iktidarlarının beslendiği iklimi ayakta tutmak

istemektedirler. YSK kararlarının çiğnendiği, anayasal süreçlerin baypas edildiği,

kurum ve kuruluşların yetkilerinin işlevsizleştirildiği bu kanunsuzluk silsilesi bize çok

tanıdık gelmektedir. Diğer yandan bu maskaralığa meclisteki parti başkanlarının ve

Cumhurbaşkanı adaylarının tepkileri de oldukça manidardır. Kudret Özersay uzmanı!

olduğu bir konuda kendisine danışılmadan adım atılmasına içerlemiş ve hükümetten

çekilmiştir. Oysa ki bizzat kendisinin daha birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Akıncı’yı

es geçerek Kapalı Maraş’ta AKP yetkilileri ve uzantıları ile basın toplantısı

düzenlediğini çok çabuk unutmuşa benzemektedir. Serdar Denktaş Koordinasyon

Ofisi açılmasındaki pratiğinin ne anlama geldiğini bilmezden gelerek adaylık mottosu

haline getirdiği iradeden bahsedebilmektedir. Tufan Erhürman olayı basitleştirmeyi

tercih ederek bunun Maraş’ın açılması anlamına gelmediğini, yalnızca bir kısmın

ziyarete açıldığını belirterek irade gaspını görmezden gelmeyi tercih etmiştir. Tüm

tepkiler içinde Kıbrıslı Türklerin iradesini koruyucu tek tavrın yine Akıncı’dan geldiği

çok açıktır. Bu nedenle bu hamlelerden sonra bu seçim Erdoğan ile Akıncı arasında

geçecektir ve Kıbrıslı Türk halkının kendi kaderini tayin mücadelesine dönüşmüştür.

Bu yüzden Bağımsızlık Yolu Mağusa örgütü olarak halkımıza çağrımızdır: Kıbrıslı

Türk halkının kendi egemenliği ve iradesi mücadelesi geçmişten bugüne sürmektedir

ve seçimden sonra da sürecektir. Pazar günü sandıkta Kıbrıslı Türk halkının onurunu

yerle bir edenlere cevabımızı net olarak verelim.

Cevap Akıncı...

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü (a)