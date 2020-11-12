Bağımsızlık Yolu’ndan 15 Kasım’da Yürüyüş çağrısı

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ

Bağımsızlık Yolu olarak bugün 15 Kasım için duyurduğumuz "Onlar Mangala, Biz Alana" eylemimizle ilgili Taşkınköy Spor Kulübü adına bir açıklama yapılarak eylemin onlardan izinsiz olduğu vurgulanmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki eyleme ev sahipliği yapacak lokal işletmesi ile pek çok kez konuşulup alan kullanımı için onay alınmıştır. Eylem, Bağımsızlık Yolu'nun eylemi olup, kulüple önceden de şimdi de bir bağ yoktu. Kamusal bir alan da olan lokalin açık alanının işletmenin de onayı ile eylem alanı olarak kullanılması planlanmaktaydı.

Kulübün eylemin duyurusunun ardından geliştirdiği bu tepki Kıbrıs'ın kuzeyinde aşılanan korku kültürü ve belli odaklardan gelen iradeye yönelik baskıyı bir kez daha kanıtlar niteliktedir. Bu da eylemimizin temel vurgularından olan irade vurgusunun ne denli yerinde olduğunu kanıtlamaktadır.

Belirtmek isteriz ki gelecek herhangi bir baskı bizlerin en fazla kararlılığımızı perçinler. Korku kültürü yıkılana, halkımızın iradesi egemen kılınana kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Tam da bu nedenlerle eylemimizin şeklini yetkili kurullarımızca yeniden gözden geçirmiş ve doğrudan hedefe yönelik demokratik haklarımızı kullanarak bir eylem gerçekleştirmeye karar vermiş bulunmaktayız. Eylemimiz için 15 Kasım saat 14:00'da Lefkoşa'da Pronto Çemberi olarak anılan çemberde toplanarak, önce iradesizliğin sembolü haline gelmiş, emekçinin yaşadığı sorunları görmeyi reddeden, halk sağlığını değil kumarhanelerin çıkarlarını düşünenlere ev sahipliği yapan meclise, ardındansa her türlü müdahale ve dayatmanın kaynağı olan TC Elçiliği önüne yürüyeceğiz. Onlar irademizin gaspını piknikte kutlayıp, şov yaparken biz sokaklarda, alanda olacağız!

Tüm kesimlere tekrardan çağrımız irade gaspına karşı, sağlık ve geçim için sesimizi birlikte yükseltmek adına eylemimize destek vermeleridir.

Bağımsızlık Yolu (a)

Mustafa Keleşzade

Basın Yayın Sekreteri