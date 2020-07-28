Bağımsızlık Yolu’ndan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Bilişim Yasası eleştirisi

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Celal Özkızan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bilişim Suçları Yasası çerçevesinde erişim engeli talebinde bulunmasının kendileri için asla kabul edilemeyecek ve sessizce geçiştirilemeyecek bir durum olduğunu belirtt

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Celal Özkızan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bilişim Suçları Yasası çerçevesinde erişim engeli talebinde bulunmasının kendileri için asla kabul edilemeyecek ve sessizce geçiştirilemeyecek bir durum olduğunu belirtti.

Özkızan konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı, eleştirilere rağmen yasayı Anayasa Mahkemesi’ne göndermemesi ve Meclis’e iade etmemesinden dolayı eleştirdi ve bunun hatalı bir adım olduğunu öne sürdü.

Özkızan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal muhalefetin çeşitli kesimlerinin bir araya gelerek Bilişim Suçları Yasası’nın ifade özgürlüğüne, kişilik haklarına, özel hayata, basın özgürlüğüne ve temel hak ve özgürlüklerine karşı taşıdığı tehlikeleri hep bir ağızdan dile getirdiği ve Bilişim Suçları Yasası’na karşı başta hukuksal yollar ve kamuoyunu aydınlatma olmak üzere çok çeşitli biçimlerde mücadele etmeye giriştiği böylesi bir dönemde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bilişim Suçları Yasası çerçevesinde erişim engeli talebinde bulunması, bizler için asla kabul edilemeyecek ve sessizce geçiştirilemeyecek bir durumdur” dedi.

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Celal Özkızan, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yasa kapsamında erişim engeli talebinde bulunan ilk kişi olduğunu belirterek “Bu da, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu süreçte egemen kesimlerden yana tavır aldığını göstermektedir” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın şikayet ederek “siyasi ve toplumsal hiçbir ağırlığı olmayan, Kıbrıs'ın kuzeyinde neredeyse hiç bilinmeyen, zaten çektiği her videoda her şeye küfreden ağzı bozuk ve seviyesiz bir şahsı ‘meşhur’ ettiği” öne sürülen açıklamada, seviyesiz, terbiyesiz, küfürbaz olsa da sıradan bir insana karşı dava açılmasının kabul edilemeyeceği iddia edildi.