Bağımsızlık Yolu'ndan Derinya Olayları açıklaması

Açıklama şu şekilde:
Dün akşam Kıbrıs’ın kuzeyinde tarihi bir seçim akşamı yaşanırken Derinya Barikatı’nda
faşist ELAM bağlantılı gruplar tarafından bir provakasyon girişimi yaşanmıştır. Yaklaşık
100 kişilik bir grup Derinya Barikatı’nı güneyden yıkıp, kuzeydeki kontrol noktasına kadar
ilerlemiş ve ellerindeki meşaleleri bölgeye atmışlardır. Bu provakasyon girişimi karşısında
beklediği milliyetçi reaksiyonu bulamayınca başarısız olmuştur. Bu provakasyonun
zamanlaması ve gelişim şekli oldukça manidardır.
Derinya provakasyonu, dış müdahalelerle anılan bir seçimde, Kıbrıslı Türklerin iradesine
sahip çıkacağını net bir şekilde gösterdiği saatlerde gerçekleşmiş, gerçekleşirken ise
Anastasiadis hükümetine bağlı kolluk kuvvetlerinin gerekli güvenlik önlemlerini almadığı
görülmüştür. ELAM, hali hazırda Anastasiadis’in Kıbrıslı Elen ilerici gruplara karşı kuklası
olduğunu çeşitli dönemlerde göstermiş bir suç örgütüdür. Tüm bu olguların birleşimi
Derinya Provakasyonu’nun vehametini arttırmış ve Anastasiadis’i kendi kamuoyunun
nezdinde masada federasyonu görüşmeye zorlayacak Akıncı yerine, Kıbrıslı Türklerin,
Kıbrıslı Elen kamuoyu ve uluslararası çevrelerdeki meşruluğunu sarsacak Ersin Tatar’ın
seçilmesine yönelik bir müdahalesi olarak tarihe kazınmıştır.
Anastasiadis, cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ile görüşmek yerine, Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Akıncı’yı baypas ederek görüşerek daha önce de Kıbrsılı
Türklerin iradesini hiçe saymaya çalışmış, Akıncı’nın onurlu çıkışlarının ardındansa Kıbrıslı
Elen kamuoyundaki desteği ağır darbeler alarak Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini muhatap
almak zorunda kalmıştı. Anastasiadis bu hamlesi sonucu oluşacak milliyetçi histeri ile
Tatar’ın seçilmesini sağlayıp, Kıbrıslı Türklerin iradesi olmadığını Kıbrıslı Elen halkına
kanıtlamaya çalışmaktadır.
Seçimlerimize açık müdahale girişiminde bulunan AKP’nin de, Anastasiadis’in de
anlamadıkları şey Kıbrıslı Türk halkının siyasi iradesine yönelik gelecek hiç bir
müdahaleye tabi olmayacağıdır.
Bağımsızlık Yolu olarak Yunanistan’da bu hafta içinde suç örgütü ilan edilen Altın Şafak’ın
uzantısı olan ELAM suç örgütünün gerçekleştirdiği provakasyonu da, bu provakasyonunun
sorumlusu Anastasiadis’i de kınarız ve ELAM’ın suç örgütü ilan edilmesi ve kapatılması
gerektiğini vurgularız. Bu provakasyonun Maraş’ı seçim malzemesi eden AKP’nin
girişiminden zemin aldığını, milliyetçilerin bir kez daha birbirlerinin ekmeğine yağ sürmeye
çalıştığı açıktır.
Ayrıca tıpkı AKP-MHP iktidarının kendi çaresizliğinden irademize yönelik gerçekleştirdiği
saldırıları Türkiye emekçi insanınına mal etmediğimiz gibi, bu saldırıyı da Kıbrıslı Elen
emekçilerine mal etmediğimizi vurgularız.
Kıbrıslı Türkler iradesini ne şoven Kıbrıslı Elen liderliğine, ne de AKP-MHP iktidarına teslim
etmeyecektir.
Yaşasın Halkların Kardeşliği
Cevap İrade
Cevap Akıncı
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