Bağımsızlık Yolu'ndan Derinya Olayları açıklaması

Açıklama şu şekilde:

Dün akşam Kıbrıs’ın kuzeyinde tarihi bir seçim akşamı yaşanırken Derinya Barikatı’nda

faşist ELAM bağlantılı gruplar tarafından bir provakasyon girişimi yaşanmıştır. Yaklaşık

100 kişilik bir grup Derinya Barikatı’nı güneyden yıkıp, kuzeydeki kontrol noktasına kadar

ilerlemiş ve ellerindeki meşaleleri bölgeye atmışlardır. Bu provakasyon girişimi karşısında

beklediği milliyetçi reaksiyonu bulamayınca başarısız olmuştur. Bu provakasyonun

zamanlaması ve gelişim şekli oldukça manidardır.

Derinya provakasyonu, dış müdahalelerle anılan bir seçimde, Kıbrıslı Türklerin iradesine

sahip çıkacağını net bir şekilde gösterdiği saatlerde gerçekleşmiş, gerçekleşirken ise

Anastasiadis hükümetine bağlı kolluk kuvvetlerinin gerekli güvenlik önlemlerini almadığı

görülmüştür. ELAM, hali hazırda Anastasiadis’in Kıbrıslı Elen ilerici gruplara karşı kuklası

olduğunu çeşitli dönemlerde göstermiş bir suç örgütüdür. Tüm bu olguların birleşimi

Derinya Provakasyonu’nun vehametini arttırmış ve Anastasiadis’i kendi kamuoyunun

nezdinde masada federasyonu görüşmeye zorlayacak Akıncı yerine, Kıbrıslı Türklerin,

Kıbrıslı Elen kamuoyu ve uluslararası çevrelerdeki meşruluğunu sarsacak Ersin Tatar’ın

seçilmesine yönelik bir müdahalesi olarak tarihe kazınmıştır.

Anastasiadis, cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ile görüşmek yerine, Türkiye Dışişleri

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Akıncı’yı baypas ederek görüşerek daha önce de Kıbrsılı

Türklerin iradesini hiçe saymaya çalışmış, Akıncı’nın onurlu çıkışlarının ardındansa Kıbrıslı

Elen kamuoyundaki desteği ağır darbeler alarak Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini muhatap

almak zorunda kalmıştı. Anastasiadis bu hamlesi sonucu oluşacak milliyetçi histeri ile

Tatar’ın seçilmesini sağlayıp, Kıbrıslı Türklerin iradesi olmadığını Kıbrıslı Elen halkına

kanıtlamaya çalışmaktadır.

Seçimlerimize açık müdahale girişiminde bulunan AKP’nin de, Anastasiadis’in de

anlamadıkları şey Kıbrıslı Türk halkının siyasi iradesine yönelik gelecek hiç bir

müdahaleye tabi olmayacağıdır.

Bağımsızlık Yolu olarak Yunanistan’da bu hafta içinde suç örgütü ilan edilen Altın Şafak’ın

uzantısı olan ELAM suç örgütünün gerçekleştirdiği provakasyonu da, bu provakasyonunun

sorumlusu Anastasiadis’i de kınarız ve ELAM’ın suç örgütü ilan edilmesi ve kapatılması

gerektiğini vurgularız. Bu provakasyonun Maraş’ı seçim malzemesi eden AKP’nin

girişiminden zemin aldığını, milliyetçilerin bir kez daha birbirlerinin ekmeğine yağ sürmeye

çalıştığı açıktır.

Ayrıca tıpkı AKP-MHP iktidarının kendi çaresizliğinden irademize yönelik gerçekleştirdiği

saldırıları Türkiye emekçi insanınına mal etmediğimiz gibi, bu saldırıyı da Kıbrıslı Elen

emekçilerine mal etmediğimizi vurgularız.

Kıbrıslı Türkler iradesini ne şoven Kıbrıslı Elen liderliğine, ne de AKP-MHP iktidarına teslim

etmeyecektir.

Yaşasın Halkların Kardeşliği

Cevap İrade

Cevap Akıncı