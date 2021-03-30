Bağımsızlık Yolu'ndan galaya ''Lebaleb'' tepkisi

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü bir açıklama yayınlayarak yapılacak dizi galasına tepki gösterdi::

AKP VE ONUN KUYRUKÇULARI NEYİ İYİ YAPAR? TABİİ Kİ LEBALEBLİĞİ

Türkiye’de AKP 20 yıla yakın bir zamandır iktidarda. Bu yirmi yıllık süreçte değişmeyen şeylerin başında ne gelir diye sorulursa büyük ihtimalle cevap şaşmaz neoliberal politikalarla birlikte lebaleblik (tıkış tıkış toplantılar/mitingler düzenlemek) olacaktır. Bu lebaleb toplaşmalar zaman zaman göz dağı vermek için yapıldı, zaman zaman da gövde gösterisi için. Ve bu toplantılara pandemi döneminde de ara vermeden aynı şekilde devam edildi. Bu nedenledir ki AKP’nin miting/kongre düzenlediği her ilde vakalar katlanarak arttı. Lebaleb toplantıların son örneği de eğer sesimizi yükseltmezsek Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) Perşembe akşamı yaşanacak; AKP’nin yeni Osmanlıcılık diye tanımladığı neo-faşist politikasının en etkili propaganda aracı TRT dizilerine yeni eklenecek olan ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ın galası 450 kişilik davetli grubuyla hınca hınç! yapılacak.

Dizinin tek bir Kıbrıslı Türk’e danışılmadan tamamen TC egemen iktidar bloğunun perspektifinden çekilmesi, Covid-19 önlemleri hiçe sayılarak dizi oyuncularına ve set çalışanlarına Kıbrıs’ın kuzeyinde her türlü imtiyazın sağlanması bugüne kadar diziyle ilgili tartışmaların odağında bulunuyordu. AKP tarafından atandığı herkesin malumu olan Ersan Saner’in yazılı direktifiyle dizinin ilk bölümünün imtiyazlı! bir kitle tarafından topluca izlenecek olması ise yeni odağı oluşturuyor. Pandemi’den dolayı binlerce işyeri kapanır, onbinlerce insan işsiz kalırken; okullar, sinema ve tiyatro salonları kapalıyken; ovadan eve dönen ya da sokakta dolaşan insanlar sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza alırken bu imtiyazlı kitle tüm yasaklardan muaf olarak AKP’nin en iyi yaptığı şeyi, lebalebliği Mağusa’ya taşıyacak.

AKP kuyrukçululuğunu siyasetten sayan UBP-YDP zihniyeti bu son hareketiyle ne kadar iki yüzlü ve ne kadar basiretsiz olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Ekonomi için, eğitim için, sanat için kapatma ve yasak koyma dışında hiçbir alternatif çözüm üretmeyen, yasakları ancak sıradan vatandaşa işleyen, Türkiye’den para almayı da emir almayı da başarıdan sayan bu rezil atanmışların suyu ısınmanın ötesinde kaynamıştır. Sözü de, yetkiyi de, kararı da halkın iradesinden çalıp TC’e teslim eden bu halk düşmanları elbet tarih önünde hesap vereceklerdir.