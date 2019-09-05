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Bağımsızlık Yolu’ndan Gazimağusa Belediyesi için ortak mücadele çağrısı

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Bağımsızlık Yolu, Gazimağusa Belediyesi’nde kaynakların israf edildiğini ve yasa dışı istihdam yapıldığını öne sürerek, buna karşı ortak mücadele verilmesi gerektiğini savundu.
Bağımsızlık Yolu’ndan Gazimağusa Belediyesi için ortak mücadele çağrısı

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Komitesi, Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil'i ziyaret etti.

Konuyla ilgili açıklamada, Gazimağusa Belediyesi'nde yaşananların, Cemal Bulutoğulları döneminde Lefkoşa Belediyesi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Türkiye'deki bazı belediyelerdeki uygulamalarla benzerlikler taşıdığı iddia edildi.

Kadrolu, kadrosuz ya da kayıt dışı tüm belediye emekçileriyle ortak bir mücadele yürütülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu amaçla demokratik kitle örgütleri ve sendikaları da içerecek platform kurulması önerildi.

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