  • BIST 1.994,66
  • Altın 778.70586
  • Dolar 13.5547
  • Euro 15.3215
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Bağımsızlık Yolu’ndan Girne Akçiçek Hastanesi İşçilerine Dayanışma Ziyareti

» »
Bağımsızlık Yolu’ndan Girne Akçiçek Hastanesi İşçilerine Dayanışma Ziyareti
Bağımsızlık Yolu’ndan Girne Akçiçek Hastanesi İşçilerine Dayanışma Ziyareti

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü’nden bir heyet, aylardır Asgari Ücret’in altında çalıştırılan, Sigorta yatırımları yapılmayan ve maaşları da ödenmeyen Girne Akçiçek Hastanesi taşeron işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Devlete ait Girne Akçiçek Hastanesi’nde, özel bir firmanın görevlendirdiği temizlik işlerinde çalışan işçiler bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler.


Bağımsızlık Yolu temsilcileri işçilerin sorunlarını dinleyerek, devletin başka birimlerinde çalışan diğer taşeron işçilerin de benzer sıkıntılar yaşadığını, bu sorunun kökten çözümünün devlette taşeron çalışmanın sonlandırılarak işçilerin kadroya alınması olduğunu belirttiler.


Bağımsızlık Yolu gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin sessizliğini koruyarak sermayeden taraf olduğu bu sistemin emekçilere zarar verdiğini ve devlete taşeron hizmet satan şirketlerin her asgari ücret değişiminde emekçileri mağdur etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Ücret sömürüsü yanında taşeron firmalar tarafından işçilerin hastalık izni, yıllık ücretli izin, fazla mesai gibi her türlü yasal hakkının gasp edildiğini belirten Bağımsızlık Yolu temsilcileri, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın da yasaklanması gerektiğini ifade etti.


Emekçilerin partisi olan Bağımsızlık Yolu’nun devlette taşeron çalışmanın tamamen sıfırlanarak tüm işçilerin kadroya alınması, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması ve Maliye’den yapılacak tüm ödemelerde İş Yasası'nın 23. Maddesi'ne uygun olarak, işçilerin maaş ve yatırımlarının kontrol edilerek patronun alacağından düşülmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladılar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşırı çevre olayları, 40 yılda Avrupa’da yarım trilyon euro zarara yol açtı03 Şubat 2022 Perşembe 15:04
  • Covid-19'un yol açtığı ruhsal sorunlara karşı 7 öneri03 Şubat 2022 Perşembe 14:28
  • Rahvancıoğlu: Yapılması Gereken Devlette Taşeron Sistemini Sıfırlamaktır03 Şubat 2022 Perşembe 14:08
  • Başbakan Sucuoğlu, bugün idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı03 Şubat 2022 Perşembe 14:02
  • KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı03 Şubat 2022 Perşembe 13:40
  • KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı03 Şubat 2022 Perşembe 13:23
  • Benli: Altyapıya engel çıkardığımız iddiaları gerçek dışıdır03 Şubat 2022 Perşembe 13:12
  • Altında son durum ne?03 Şubat 2022 Perşembe 13:11
  • Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı03 Şubat 2022 Perşembe 12:48
  • Sürekli üşümenizin 9 önemli nedeni03 Şubat 2022 Perşembe 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti