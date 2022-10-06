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Bağımsızlık Yolu’ndan, Girne ve Lefkoşa’da Emek Sömürüsüne Karşı Verilen Mücadeleye Destek

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Bağımsızlık Yolu’ndan, Girne ve Lefkoşa’da Emek Sömürüsüne Karşı Verilen Mücadeleye Destek
Bağımsızlık Yolu’ndan, Girne ve Lefkoşa’da Emek Sömürüsüne Karşı Verilen Mücadeleye Destek

Bağımsızlık Yolu Girne ve Lefkoşa Bölge Örgütleri, emek sömürüsüne karşı 23 Nisan İlkokulu ile Gönyeli İlkokulu'nda devam eden grevlere destek ziyareti gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, 23 Nisan İlkokulu'nda Kamu-İş ile birlikte toplu iş sözleşmesi hakkını kazanmak ve taşeron sistemi üzerinden güvencesiz çalıştırılmaya karşı yapılan greve destek ziyaretinde bulundu.

Emekçilere destek belirten bölge temsilcileri, kamuda taşeron sistemi üzerinden, emekçilerin sömürüye uğramasına, güvencesiz çalıştırılmasına, en temel özlük haklarının gasp edilmesine ve kamu kaynaklarının özel sermayeye peşkeş çekilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü ise emek sömürüsüne karşı Gönyeli İlkokulu'nda yapılan greve destek ziyaretinde bulundu. Kamuda taşeron sisteminin derhal sona ermesi gerektiği vurgulanan ziyarette, her türlü güvensiz ve güvencesiz koşullarda çalıştırılarak ekmeği başına silah gibi dayatılan temizlik emekçilerinin yanında oldukları mesajı verildi.

Örgüt temsilcileri, taşeron emekçilerin sömürüye uğramasına, en temel özlük haklarının gasp edilmesine, kamu kaynaklarının özel sermayeye peşkeş çekilmesine karşı özel şirketlerin ve onların kârını gözeten paravanı konumundaki hükümet edenlerin karşısında olacaklarını ifade etti.

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