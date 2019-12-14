Bağımsızlık Yolu’ndan Kıbrıs Cumhuriyeti Makamlarına: “Yere Batsın Milliyetçiliğiniz, Çocukları Ağlatan Kirli Siyasetiniz”

Bağımsızlık Yolu, bugün saat 15.30’da Lokmacı Barikatı’nda, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’in ödülünü almasını ‘Türkiye kökenli’ olduğu gerekçesiyle engellemesi nedeniyle basın açıklaması yaparak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni protesto etti.

Türkçe ve İngilizce okunan açıklamanın Türkçesini Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Mustafa Keleşzade okurken, İngilizcesini Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Cemre İpçiler okudu.

Açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına yönelik olarak “Yere batsın milliyetçiliğiniz , çocukları ağlatan kirli siyasetiniz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca 2 sene önce 23 Nisan törenlerine katılmak üzere Larnaka üzerinden Kıbrıs’a gelen Sırbistan heyetindeki çocukları adaya almayarak pek çok çocuğun göz yaşlarına sebep olan Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının hala ırkçılık ve milliyetçilikten bir adım ileriye gidemediği vurgulanarak protesto edildi.

Öte yandan açıklamada, “Adada milliyetçiliği yükselten restleşmeler de, ada halklarının kendi geleceklerinde özneleşmeleri demek olan federasyondan uzaklaşmak da en çok Kıbrıslı Türk halkının parçası olan göçmenlere zarar verecektir.” denildi.

Açıklama şöyle: