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Bağımsızlık Yolu’ndan Kıbrıs Cumhuriyeti Makamlarına: “Yere Batsın Milliyetçiliğiniz, Çocukları Ağlatan Kirli Siyasetiniz”

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Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’in ödülünü almasını ‘Türkiye kökenli’ olduğu gerekçesiyle engellemesi nedeniyle basın açıklaması yaparak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni protesto et
Bağımsızlık Yolu’ndan Kıbrıs Cumhuriyeti Makamlarına: “Yere Batsın Milliyetçiliğiniz, Çocukları Ağlatan Kirli Siyasetiniz”

Bağımsızlık Yolu, bugün saat 15.30’da Lokmacı Barikatı’nda, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’in ödülünü almasını ‘Türkiye kökenli’ olduğu gerekçesiyle engellemesi nedeniyle basın açıklaması yaparak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni protesto etti.

Türkçe ve İngilizce okunan açıklamanın Türkçesini Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Mustafa Keleşzade okurken, İngilizcesini Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Cemre İpçiler okudu.

Açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına yönelik olarak “Yere batsın milliyetçiliğiniz , çocukları ağlatan kirli siyasetiniz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca 2 sene önce 23 Nisan törenlerine katılmak üzere Larnaka üzerinden Kıbrıs’a gelen Sırbistan heyetindeki çocukları adaya almayarak pek çok çocuğun göz yaşlarına sebep olan Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının hala ırkçılık ve milliyetçilikten bir adım ileriye gidemediği vurgulanarak protesto edildi.

Öte yandan açıklamada, “Adada milliyetçiliği yükselten restleşmeler de, ada halklarının kendi geleceklerinde özneleşmeleri demek olan federasyondan uzaklaşmak da en çok Kıbrıslı Türk halkının parçası olan göçmenlere zarar verecektir.” denildi.

Açıklama şöyle:

Geçtiğimiz gün 15 yaşında bir gencimiz uluslararası bir sınavda kazandığı dünya birinciliğininin törenine katılmak için Kıbrıs’ın güneyine geçmek üzere geçiş noktasına gelmiş fakat kendisine “Türkiye kökenli” olduğundan geçemeyeceği söylenmiş ve gencimiz ağlayarak geri dönmek zorunda kalmıştır. Hem de gerekli izin başvuruları önceden yapılmış olmasına rağmen bir son dakika tavrıyla bu durum yaratılmıştır.

Böylesi bir tutum karşısında kararda payı olan tüm Kıbrıs Cumhuriyet yöneticilerine Bağımsızlık Yolu olarak söyleyebileceğimiz şey “yere batsın milliyetçiliğiniz , çocukları ağlatan kirli siyasetiniz”dir. Kıbrıs Cumhuriyeti yöneticileri bundan 2 yıl önce de, 23 Nisan törenlerine katılmak üzere Larnaka üzerinden Kıbrıs’a gelen Sırbistan heyetindeki çocukları adaya almayarak pek çok çocuğun göz yaşlarına sebep olmuştu. Bağımsızlık Yolu olarak, Kıbrıs’ın güneyinden Worker’s Democracy ile birlikte Kıbrıs Cumhuriyet İçişleri Bakanlığı önüne giderek bu tutumu protesto etmiştik.

Şimdi aradan geçen 2 yılın ardından ırkçılık ve milliyetçilikten bir adım ileriye gidemeyen Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki yöneticilerin şoven anlayışını bir kez daha buradan protesto ediyoruz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, başta Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden Kıbrıs’ın kuzeyine göç edip Kıbrıslı Türk halkının parçası olmuş, fakat Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alamamış göçmen insanlarımız adanın bölünmüşlüğünden kaynaklı büyük bir mağduriyeti yaşamaktadırlar.

Bir ada yarısına sıkışıp kalan, kökenleri olan ve artık yaşamadıkları ülkedeki kişiler tarafından artık ‘Kıbrıslı’ olarak görünüp yabancı yerine konan, hayatlarını kurdukları Kıbrıs’ta ise göçmenler olarak kuzeydeki yönetimlerce bazen ‘oy deposu’, ‘bazen masadaki koz’ olarak görülen, emek sömürüsünün en katmerlisine mağruz bırakılan ve hem kuzey hem de güneyde ırkçılığa maruz kalan göçmenler adanın bölünmüşlüğünün mağdurlarıdırlar.

Bu nedenle de adada milliyetçiliği yükselten restleşmeler de, ada halklarının kendi geleceklerinde özneleşmeleri demek olan federasyondan uzaklaşmak da en çok Kıbrıslı Türk halkının parçası olan göçmenlere zarar verecektir.

Bağımsızlık Yolu

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