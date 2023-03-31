Bağımsızlık Yolu’ndan KTMMOB’ne Ziyaret

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşebilecek olası deprem öncesi atılması gereken adımlar ve yapılan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Bağımsızlık Yolu heyeti KTMMOB’nin, sürecin tüm aşamalarında gönüllü ve özverili bir çaba ortaya koyduğunu ve bunun da toplumumuz nezdinde ciddi bir sempati oluşturduğunu vurguladı.

Deprem sırasında risk içeren okullar ile ilgili sürece dair KTMMOB yetkililerinden bilgi alan Bağımsızlık Yolu, bundan sonraki aşama olan binaların performans analizi ve güçlendirme projeleri için takipçi olacağını vurguladı. Okullar dışında kalan kamu binaları ve konutların analiz edilme süreci konusunda da fikir alışverişinde bulunulan görüşmede; özellikle toplu yaşam alanlarında sürecin ilerlemesi açısından apartman yönetiminin yasal zemin kazanmasının önemi öne çıktı.

İnşaatı devam eden veya yeni başlanacak olan binalarda yapı denetim sürecinin, kontrollük sistemi ile düzenlenmesinin ülkemiz şartlarında gerekliliği ve bu noktada yapılmakta olan çalışmalar da detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Bağımsızlık Yolu temsilcileri KTMMOB’nin halkımız nezdindeki güvenilirliğine vurgu yaparak, KTMMOB’nin vize süreçlerinden dışlanmasını öngören yasa değişikliğinin asla kabul edilemez olduğunun altını çizdi ve hükümetin halen geri çekilmemiş olan ilgili yasayı yeniden Meclis gündemine getirmesine tüm olanaklarıyla karşı çıkacağını vurguladı.