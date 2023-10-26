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Bağımsızlık Yolu’ndan Market Çalışanlarına Destek Eylemi: Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!

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Bağımsızlık Yolu’ndan Market Çalışanlarına Destek Eylemi: Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!
Bağımsızlık Yolu’ndan Market Çalışanlarına Destek Eylemi: Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!

Bağımsızlık Yolu üyeleri Lefkoşa’da faaliyet gösteren market önünde emekçilerin hakları adına bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Uzunca bir süredir yapılan gözlem sonrası Kiler Market şubelerinde kasiyer çalışanlarının taburelerinin toplatıldığını tespit eden Bağımsızlık Yolu üyeleri, yaşanan bu duruma dikkat çekmek adına 3 farklı şube önünde bildiri dağıttı.

Bildiride “Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!” başlığı halk tarafından dikkat çekerken, “Birazdan gireceğiniz markette, kasiyerlerin taburelerinin patron tarafından toplattırıldığını biliyor muydunuz?” sorusu soruldu. Kasiyerlerin taburelere oturmasının yasaklanması kararına “Kasiyerlerin taburede otururken, kasada yapacağı işi veya performansının nasıl etkiler?” sorusu soruldu. Birçok özel sektör emekçisinin yaşadığı sorun olan “güne başlarken cep telefonlarının sorumluya teslim edilmesi” konusuna da dikkat çekilen bildiride, emekçilerin sevdiklerinden haber almasını engelleyen bu insanlık dışı uygulamaya bir an önce son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Özel sektör emekçilerinin patronların malı olmadığı vurgulanan bildiride, emekçilerin alınan kararlarda söz hakkın olması için, özel sekterde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması talebi tekrarlandı.

Dağıtım sırasında birçok vatandaş yaşanan bu duruma tepki göstererek, özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlardan ve ülkedeki denetimsizlikten dem vurdu. Kasiyerlere uygulanan oturma yasağını yerinde gözlemleyen vatandaşlar, çalışanların yaşadığı bu baskıdan şikayet ederek kimsenin robotlaştırılamayacağını vurguladılar.

Bildiri dağıtımının gerçekleştirildiği sırada market yönetiminin talimatı ile kasiyerlere tabure verildiği gözlemlenirken, bildiri vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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